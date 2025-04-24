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В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 

Ирина БалачукЧетверг, 24 апреля 2025, 11:14
В ГСЧС уточнили данные о погибших в Киеве: 8 тел идентифицированы и есть неопознанные останки 
Фото ГСЧС

На утро 24 апреля известно о 8 погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева, также есть неидентифицированная часть тела. Всего пострадали 77 человек, из них из них 26 взрослых и 5 детей в больницах.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров в комментарии "Украинской правде", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, спикер КГВА Евгений Иевлев и министр внутренних дел Игорь Клименков эфире марафона новостей 

Прямая речь Петрова: "По состоянию на сейчас мы говорим о 8 или 9 погибших. У нас есть 8 погибших опознанных и есть часть тела неидентифицированная. Мы пока не знаем, будет ли это та 9-я жертва, или есть возможность того, что это часть тела кого-то из тех 8-ми погибших, которые уже опознаны".

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Детали: Он добавил, что сейчас спасатели продолжают разбирать завалы и будут делать это до тех пор, пока не убедятся, что под ними никого нет.

"Предварительно, еще ищем двух детей. Родители их здесь на месте находятся, поиски двух детей продолжаются", – подытожил Петров.

Дополнено: Также о 8 погибших сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Относительно погибших – окончательная информация уточняется. Сейчас подтверждена гибель 8 человек. 77 человек обратились за помощью к медикам. 31 пострадавший находится в стационарах больниц", – написал мэр.

Он уточнил, что среди госпитализированных 5 детей.

Спикер КГВА Евгений Иевлев уточнил, что возраст пострадавших от 1,5 года до 80 лет.

По словам министра внутренних дел, под завалами еще могут быть люди.

"Мы слышим звук мобильных телефонов, который доносится из-под завалов. И есть большое количество заявлений родственников, которые потеряли связь с родными. Мы каждый этот факт проверяем", – сказал Клименко.

Предыстория:

Киевракетный ударжертвы
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