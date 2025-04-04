Суды вернули экс-разведчику Червинскому загранпаспорт и сняли с него браслет – адвокат

Суды частично смягчили меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому: ему разрешили снять электронный браслет, а также вернули заграничный паспорт.

Источник: hromadske со ссылкой на его адвокатов Константина Глобу и Андрея Иосипова, "Суспільне"

Детали: Защита сообщила, что 3 апреля Кировоградский районный суд разрешил Червинскому вернуть паспорт для выезда за границу. Ранее Печерский суд Киева не продлил ему обязанность носить электронное средство контроля.

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Также суд удовлетворил ходатайство адвокатов о "доступе к мобильным соединениям телефонов у операторов мобильной связи".

По мнению Иосипова, Червинскому разрешили вернуть паспорт, чтобы сторона защиты не смогла пожаловаться в Европейский суд по правам человека. "Скорее с целью попытаться минимизировать основания для обращений в ЕСПЧ, чем с действительной целью соблюдения прав Червинского, судом было частично удовлетворено ходатайство и отказано в продлении обязанности сдать на хранение паспорт для выезда за границу", - заявил Йосипов.

Как сообщает "Суспільне", Кировоградский райсуд продлил Червинскому меру пресечения на 60 дней.

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Прокурор Виктор Кобец уточнил, что Червинский должен выполнять возложенные на него обязанности, среди которых: приходить по вызову в суд, сообщать об изменении места пребывания, воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Что предшествовало:

В июле 2024 года бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Червинский находился под арестом с апреля 2023 года.

21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области. А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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