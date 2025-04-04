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Суды вернули экс-разведчику Червинскому загранпаспорт и сняли с него браслет – адвокат

Евгений КизиловПятница, 4 апреля 2025, 18:10
Суды вернули экс-разведчику Червинскому загранпаспорт и сняли с него браслет – адвокат
фото: Facebook / Liudmyla Kusa

Суды частично смягчили меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому: ему разрешили снять электронный браслет, а также вернули заграничный паспорт.

Источник: hromadske со ссылкой на его адвокатов Константина Глобу и Андрея Иосипова, "Суспільне"

Детали: Защита сообщила, что 3 апреля Кировоградский районный суд разрешил Червинскому вернуть паспорт для выезда за границу. Ранее Печерский суд Киева не продлил ему обязанность носить электронное средство контроля.

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Также суд удовлетворил ходатайство адвокатов о "доступе к мобильным соединениям телефонов у операторов мобильной связи".

По мнению Иосипова, Червинскому разрешили вернуть паспорт, чтобы сторона защиты не смогла пожаловаться в Европейский суд по правам человека. "Скорее с целью попытаться минимизировать основания для обращений в ЕСПЧ, чем с действительной целью соблюдения прав Червинского, судом было частично удовлетворено ходатайство и отказано в продлении обязанности сдать на хранение паспорт для выезда за границу", - заявил Йосипов.

Как сообщает "Суспільне", Кировоградский райсуд продлил Червинскому меру пресечения на 60 дней.

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Прокурор Виктор Кобец уточнил, что Червинский должен выполнять возложенные на него обязанности, среди которых: приходить по вызову в суд, сообщать об изменении места пребывания, воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Что предшествовало:

  • В июле 2024 года бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога благотворительным фондом лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
  • Червинский находился под арестом с апреля 2023 года.
  • 21 апреля 2023 годаЧервинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области. А уже 24 апреля Служба безопасности Украинызадержала Червинского. Суд арестовал его.
  • Сам экс-разведчик заявил ополитическом давлении, дело он считает сфальсифицированным. 
  • В декабре 2023 годаЧервинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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криминалразведкасуд
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