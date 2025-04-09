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Зеленский: Мы готовы обменять граждан КНР только на украинских воинов из плена РФ

Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 20:31
Зеленский: Мы готовы обменять граждан КНР только на украинских воинов из плена РФ
Зеленский. фото Getty Images

Украина готова обменять пленных граждан КНР только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, соответствующий сигнал был передан.

Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, на которую "Украинская правда" не была приглашена, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Сделали соответствующие операции, они живы и находятся в Украине. Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену. Мы передали такой сигнал".

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Детали: Пленные граждане Китая – Ванг Гуанцзюн 1991 г.р., был взят в плен 4 апреля 2025 года в Белогоровке Донецкой области воинами 81-й отдельной аэромобильной бригады. А также – Чжанг Ренбо, 1998 г.р., взятый в плен 5 апреля 2025 года возле Тарасовки Донецкой области, 157-й отдельной механизированной бригадой.

По словам главы государства, этих двух граждан Китая доставили в Службу безопасности Украины в Киев. "Я думаю, что мы дадим возможность журналистам пообщаться с ними. Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим", – добавил Зеленский.

Предыстория:

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  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады. 
  • Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещанием российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и по телефону.
  • Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.
  • По данным президента Зеленского, против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть больше.

КитайпленныевойнаЗеленский
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