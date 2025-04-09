Зеленский: Мы готовы обменять граждан КНР только на украинских воинов из плена РФ

Украина готова обменять пленных граждан КНР только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, соответствующий сигнал был передан.

Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, на которую "Украинская правда" не была приглашена, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Сделали соответствующие операции, они живы и находятся в Украине. Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену. Мы передали такой сигнал".

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Детали: Пленные граждане Китая – Ванг Гуанцзюн 1991 г.р., был взят в плен 4 апреля 2025 года в Белогоровке Донецкой области воинами 81-й отдельной аэромобильной бригады. А также – Чжанг Ренбо, 1998 г.р., взятый в плен 5 апреля 2025 года возле Тарасовки Донецкой области, 157-й отдельной механизированной бригадой.

По словам главы государства, этих двух граждан Китая доставили в Службу безопасности Украины в Киев. "Я думаю, что мы дадим возможность журналистам пообщаться с ними. Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим", – добавил Зеленский.

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