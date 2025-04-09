Зеленский: Мы готовы обменять граждан КНР только на украинских воинов из плена РФ
Украина готова обменять пленных граждан КНР только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, соответствующий сигнал был передан.
Источник: президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, на которую "Украинская правда" не была приглашена, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Сделали соответствующие операции, они живы и находятся в Украине. Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену. Мы передали такой сигнал".
Детали: Пленные граждане Китая – Ванг Гуанцзюн 1991 г.р., был взят в плен 4 апреля 2025 года в Белогоровке Донецкой области воинами 81-й отдельной аэромобильной бригады. А также – Чжанг Ренбо, 1998 г.р., взятый в плен 5 апреля 2025 года возле Тарасовки Донецкой области, 157-й отдельной механизированной бригадой.
По словам главы государства, этих двух граждан Китая доставили в Службу безопасности Украины в Киев. "Я думаю, что мы дадим возможность журналистам пообщаться с ними. Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим", – добавил Зеленский.
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
- Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещанием российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и по телефону.
- Пекин в ответ на сообщение о взятии в плен двух китайских военных в Украине заявил, что проверяет эту информацию, и подчеркнул, что всегда призывал своих граждан воздерживаться от участия в любых вооруженных конфликтах в любой форме.
- По данным президента Зеленского, против Украины на ее территории воюют 155 граждан КНР, однако их может быть больше.