Рада просит Зеленского присвоить журналистке Рощиной звание Герой Украины

Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить журналистке Виктории Рощиной звание Герой Украины посмертно.

Источник: "Суспільне"

Детали: За соответствующее обращение проголосовали 246 народных депутатов.

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Виктория Рощина работала в "Украинской правде", на "Украинском радио", "UA:Первый", hromadske, "Новости Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода".

В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

В марте 2022 года российские военные задержали ее на временно оккупированных территориях Украины, а именно в городе Бердянск, но тогда отпустили.

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Летом 2022 года Рощина во второй раз попыталась попасть на временно оккупированные территории Украины для написания материала. По словам ее отца, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины через Россию. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что несколько дней проходила проверки на границе, но не сказала, где именно находится. В тот же день она исчезла.

В мае 2024 года Россия признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.

10 октября 2024 года координационный штаб сообщил, что Виктория Рощина погибла в российском заключении.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой. 11 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что в связи с информацией о смерти журналистки в РФ, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано. Теперь речь идет о военном преступлении, соединенном с умышленным убийством.

Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

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