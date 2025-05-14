Рада просит Зеленского присвоить журналистке Рощиной звание Герой Украины
Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить журналистке Виктории Рощиной звание Герой Украины посмертно.
Источник: "Суспільне"
Детали: За соответствующее обращение проголосовали 246 народных депутатов.
Виктория Рощина работала в "Украинской правде", на "Украинском радио", "UA:Первый", hromadske, "Новости Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода".
В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".
В марте 2022 года российские военные задержали ее на временно оккупированных территориях Украины, а именно в городе Бердянск, но тогда отпустили.
Летом 2022 года Рощина во второй раз попыталась попасть на временно оккупированные территории Украины для написания материала. По словам ее отца, 27 июля Виктория отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины через Россию. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что несколько дней проходила проверки на границе, но не сказала, где именно находится. В тот же день она исчезла.
В мае 2024 года Россия признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
10 октября 2024 года координационный штаб сообщил, что Виктория Рощина погибла в российском заключении.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Виктория была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой. 11 октября в Офисе генпрокурора сообщили, что в связи с информацией о смерти журналистки в РФ, уголовное производство, открытое по факту ее исчезновения, доквалифицировано. Теперь речь идет о военном преступлении, соединенном с умышленным убийством.
Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.
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