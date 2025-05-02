Женщину завербовали спецслужбы РФ: в СБУ рассказали подробности нападения на Стерненко
В Службе безопасности Украины говорят, что подозреваемая в нападении на волонтера и активиста Сергея Стерненко была завербована российскими спецслужбами.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Спецслужба подтвердила, что задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете, говорят в СБУ.
По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру".
Впоследствии, по данным следствия, агент начала получать новые задания. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.
С середины апреля фигурантка начала следить за Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе.
Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему.
Утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание убить активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.
В момент выхода Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. В СБУ говорят, что нападавшую "мгновенно задержали на месте" ее сотрудники.
По результатам обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.
Досудебное расследование СБУ продолжается. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении злоумышленнице. Фигурантке инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения и законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц.
Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 1 мая Сергей Стерненко сообщил, что на него напали, в результате чего он получил ранения.
- Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что на Стерненко было совершено покушение из огнестрельного оружия и обнародовала фото задержанной нападавшей и пистолета.
- УП обнародовала видео покушения на Стерненко, которое получила из собственных источников.