Женщину завербовали спецслужбы РФ: в СБУ рассказали подробности нападения на Стерненко

В Службе безопасности Украины говорят, что подозреваемая в нападении на волонтера и активиста Сергея Стерненко была завербована российскими спецслужбами.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба подтвердила, что задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрый заработок" в интернете, говорят в СБУ.

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По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру".

Впоследствии, по данным следствия, агент начала получать новые задания. В частности, по инструкции своего куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство, а также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.

С середины апреля фигурантка начала следить за Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе.

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Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему.

Утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание убить активиста вблизи его дома. Благодаря предварительным наблюдениям, злоумышленнице уже были известны марка автомобиля и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.

В момент выхода Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. В СБУ говорят, что нападавшую "мгновенно задержали на месте" ее сотрудники.

По результатам обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на РФ, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.

Досудебное расследование СБУ продолжается. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении злоумышленнице. Фигурантке инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения и законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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