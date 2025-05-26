Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп

Иван ДьяконовПонедельник, 26 мая 2025, 05:28
Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине. 

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: В своей заметке Трамп отметил, что всегда имел "очень хорошие отношения" с Путиным, однако, по его словам, российский правитель изменился. Трамп заявил, что Путин совершенно сошел с ума" и "безосновательно убивает людей", указывая на российские атаки по украинским городам.

Реклама:

Прямая речь: "Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он (Путин – ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!". 

Детали: В то же время Трамп не оставил без внимания и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его риторика лишь усложняет ситуацию.

"Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", – заявил Трамп.

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

ТрампПутинроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью
Зеленский объяснил, за что ввел санкции и анонсировал новые
Французская Ривьера второй раз за два дня без света, подозревают поджог
обновленоВ Москве заявили об атаке беспилотников, аэропорты не работали
Все новости...
Россия выпустила ракеты по Украине – ПС
Глава МИД Германии: Запад должен помешать Путину вести войну
Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА: прозвучало не менее 13 взрывов
В Киеве и области ПВО работает по российским дронам
Последние новости
06:05
Россияне атаковали Запорожскую область: два человека ранены – ОВА
06:03
обновленоВ Киеве и области ПВО работает по российским дронам
05:28
Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
04:33
Министр обороны Германии приказал срочно перевооружить армию из-за угрозы нападения России – Reuters
03:59
Россия выпустила ракеты по Украине – ПС
02:56
Глава МИД Германии: Запад должен помешать Путину вести войну
01:59
Итальянец Беззеки на Aprilia неожиданно выиграл Гран-при Великобритании в классе MotoGP
01:50
Почему Ролан Гаррос? Все что нужно знать об Открытом чемпионате Франции по теннису
01:44
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
01:10
Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА: прозвучало не менее 13 взрывов
Все новости...
Реклама:
Реклама: