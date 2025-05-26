Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп

Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: В своей заметке Трамп отметил, что всегда имел "очень хорошие отношения" с Путиным, однако, по его словам, российский правитель изменился. Трамп заявил, что Путин совершенно сошел с ума" и "безосновательно убивает людей", указывая на российские атаки по украинским городам.

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Прямая речь: "Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он (Путин – ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!".

Детали: В то же время Трамп не оставил без внимания и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его риторика лишь усложняет ситуацию.

"Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", – заявил Трамп.

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