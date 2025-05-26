Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал правителя России Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Детали: В своей заметке Трамп отметил, что всегда имел "очень хорошие отношения" с Путиным, однако, по его словам, российский правитель изменился. Трамп заявил, что Путин совершенно сошел с ума" и "безосновательно убивает людей", указывая на российские атаки по украинским городам.
Прямая речь: "Ракеты и беспилотники обстреливают города в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он (Путин – ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!".
Детали: В то же время Трамп не оставил без внимания и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его риторика лишь усложняет ситуацию.
"Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", – заявил Трамп.
Предыстория:
- Незадолго до этого, Трамп во время общения с журналистами заявил, что глубоко недоволен действиями Владимира Путина и подчеркнул, что не понимает причин нынешних действий правителя России.
- По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника. Под российским ударом оказались 13 регионов. Повреждены более 80 жилых домов, 12 человек погибли, еще 60 ранены.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.
- Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Запад к решительному ответу на новую волну российских атак против Украины. По его мнению, Путин должен почувствовать истинную цену войны.