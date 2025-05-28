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В Кремле заявили, что допускают встречу Путина с Зеленским, но ставят условия

Анастасия ПроцСреда, 28 мая 2025, 13:13
В Кремле заявили, что допускают встречу Путина с Зеленским, но ставят условия
Песков и Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, однако лишь как результат согласованных решений между делегациями обеих сторон.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА "Новости", "ТАСС" со ссылкой на слова Пескова

Прямая речь: "Никаких изменений в позиции относительно принципиальной возможности такой встречи нет. Но такая встреча должна быть результатом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям".

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Детали: Также, по словам Пескова, никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и Украиной пока не принято - локация должна быть удобной для обеих сторон.

Что предшествовало:

  • Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США в любом формате.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" по ограничению русского языка, а также настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.
  • Российская сторона отказывается рассматривать Святой Престолкак место проведения "мирных переговоров" с Украиной, прикрываясь в частности санкциями ЕС.

Напомним:

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  • 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции, что стало первыми прямыми переговорами Киева и Москвы с 2022 года.
  • Спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News сообщил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.

ПутинЗеленскийроссийско-украинская война
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