Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, однако лишь как результат согласованных решений между делегациями обеих сторон.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА "Новости", "ТАСС" со ссылкой на слова Пескова

Прямая речь: "Никаких изменений в позиции относительно принципиальной возможности такой встречи нет. Но такая встреча должна быть результатом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям".

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Детали: Также, по словам Пескова, никаких решений о месте проведения следующего раунда переговоров между РФ и Украиной пока не принято - локация должна быть удобной для обеих сторон.

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США в любом формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде переговоров с Украиной, дату которого объявят в ближайшее время, Россия будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" по ограничению русского языка, а также настаивать на внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Российская сторона отказывается рассматривать Святой Престолкак место проведения "мирных переговоров" с Украиной, прикрываясь в частности санкциями ЕС.

Напомним:

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