ГБР задержало Емельянова на выходе из Печерского суда, который выпустил его из-под стражи – источник

Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова, после того, как Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, Емельянов договорился, чтобы судья Высшего антикоррупционного суда вернул ходатайство о продлении ему срока содержания под стражей в Печерский суд как такое, что не подсудно ВАКСу.

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В свою очередь судья Печерского районного суда Киева Елена Бусик сразу отреагировала на ходатайство и приняла соответствующее решение в пятницу 30 мая.

В то же время сотрудники ГБР задержали Емельянова в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах врага.

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