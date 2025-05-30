ГБР задержало Емельянова на выходе из Печерского суда, который выпустил его из-под стражи – источник
Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова, после того, как Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По словам источника УП, Емельянов договорился, чтобы судья Высшего антикоррупционного суда вернул ходатайство о продлении ему срока содержания под стражей в Печерский суд как такое, что не подсудно ВАКСу.
В свою очередь судья Печерского районного суда Киева Елена Бусик сразу отреагировала на ходатайство и приняла соответствующее решение в пятницу 30 мая.
В то же время сотрудники ГБР задержали Емельянова в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах врага.
Предыстория:
- 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
- В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
- В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
- В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.
- В декабре суд отправил Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.