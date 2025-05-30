Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 травня 2025, 18:55
ДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело
Фото - УП

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова, після того, як Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу.

Реклама:
 

Своєю чергою суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення у п’ятницю 30 травня.

Водночас співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". 
  • Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
  • У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
  • В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.
  • У грудні суд відправив Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.

ДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело
фотоЗеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною
Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська
Нові ліміти на перекази та платна послуга в "Дії": що зміниться в Україні з 1 червня
Випускникам-медикам, які поїдуть працювати в села чи зону бойових дій, виплатять 200 тисяч гривень
Україна готова до переговорів, але все ще чекає "меморандум" від Росії – Сибіга
Усі новини...
ДБР
8 млн грн збитків: На Миколаївщині викрили махінації військової частини з "бойовими" виплатами
ДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
"Особистий проєкт": Портнов координував "вугільну справу" Порошенка – джерела 
Останні новини
20:21
ІНФОГРАФІКАЯкий район Києва найкримінальніший, а який – найбезпечніший? Статистика від поліції
20:14
900 мільярдів в "тіні" : Гетманцев назвав масштаби втрат для бюджету
20:09
Французький велогонщик Продомм виграв гірський етап, Дель Торо лишився лідером Джиро д’Італія
20:09
Азарова в Росії зробили академіком
20:06
Путіну на вертольоті влаштували постановочну "атаку дронів" – ЗМІ
20:00
ВІДЕО"Дуже побита": на Київщині поліцейські врятували травмовану козулю
19:31
Чи буде цього року в Києві "Марш рівності"? Відповідь організаторів
19:23
Трамп обрав нового головнокомандувача військ НАТО в Європі – ЗМІ
19:20
Microsoft йде з російського ринку: дочірня компанія готується до банкрутства
19:08
Федерація баскетболу України дискваліфікувала двох тренерів за спробу підкупити арбітра
Усі новини...
Реклама:
Реклама: