ДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело
Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова, після того, як Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За словами джерела УП, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу.
Своєю чергою суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення у п’ятницю 30 травня.
Водночас співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.
Передісторія:
- 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".
- Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
- У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
- В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.
- У грудні суд відправив Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.