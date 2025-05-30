ДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти – джерело

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова, після того, як Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела УП, Ємельянов домовився, щоб суддя Вищого антикорупційного суду повернув клопотання про продовження йому строку тримання під вартою до Печерського суду як таке, що не підсудне ВАКСу.

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Своєю чергою суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик відразу відреагувала на клопотання та ухвалила відповідне рішення у п’ятницю 30 травня.

Водночас співробітники ДБР затримали Ємельянова в рамках іншого кримінального провадження за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах ворога.

Передісторія:

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