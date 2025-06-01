На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ
Воскресенье, 1 июня 2025, 19:56
СБУ оценивает стоимость пораженной 1 июня стратегической авиации врага на аэродромах РФ в 7 миллиардов долларов США.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "7 млрд. долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина".
Реклама:
Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
Детали: В спецслужбе пообещали рассказать детали спецоперации "немного позже".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов.
- Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.
- Позже стало известно, что спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
- Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".
- По данным издания Axios, Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.