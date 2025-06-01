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На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 19:56
На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ
поражение российской авиации 1 июня, скриншот видео

СБУ оценивает стоимость пораженной 1 июня стратегической авиации врага на аэродромах РФ в 7 миллиардов долларов США.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "7 млрд. долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина".

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Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".

Детали: В спецслужбе пообещали рассказать детали спецоперации "немного позже".

Предыстория: 

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  • В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов.
  • Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.
  • Позже стало известно, что спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
  • Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".
  • По данным издания Axios, Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.

СБУРосcиябеспилотники
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