На аэродромах РФ было поражено более трети стратегических носителей крылатых ракет – СБУ

СБУ оценивает стоимость пораженной 1 июня стратегической авиации врага на аэродромах РФ в 7 миллиардов долларов США.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "7 млрд. долларов США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина".

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Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".

Детали: В спецслужбе пообещали рассказать детали спецоперации "немного позже".

Предыстория:

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