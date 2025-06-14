В результате ночных атак Ирана по Израилю погибли два человека, более 50 раненых
В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.
Источник: CNN, Reuters со ссылкой на израильские экстренные службы
Детали: По данным израильской службы чрезвычайных ситуаций, одна из иранских баллистических ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. В результате удара погиб один человек, еще более 20 получили ранения.
На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар вызвал значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.
"Это тяжелое и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", – сказал заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.
Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня еще 34 человека пострадали в районе Тель-Авива. Большинство из них получили легкие ранения. Впоследствии полиция сообщила об одном погибшем в результате атак.
Предыстория:
- В ночь на 14 июня Иран осуществил очередную ракетную атаку на Израиль: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, прогремели взрывы. По предварительным данным, одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива.
- Вечером 13 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю.
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи пообещал, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США тоже "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.