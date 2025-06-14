В результате ночных атак Ирана по Израилю погибли два человека, более 50 раненых

В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.

Источник: CNN, Reuters со ссылкой на израильские экстренные службы

Детали: По данным израильской службы чрезвычайных ситуаций, одна из иранских баллистических ракет попала в жилую зону в городе Ришон-ле-Цион, расположенном к югу от Тель-Авива. В результате удара погиб один человек, еще более 20 получили ранения.

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На место инцидента оперативно прибыли парамедики. По их словам, удар вызвал значительные разрушения, несколько человек оказались под завалами.

"Это тяжелое и сложное место происшествия, и мы все еще продолжаем обследование, чтобы убедиться, что внутри зданий нет других жертв", – сказал заместитель директора аварийных служб округа Аялон Рами Мушер.

Кроме того, по данным израильской службы скорой помощи, вечером 13 июня еще 34 человека пострадали в районе Тель-Авива. Большинство из них получили легкие ранения. Впоследствии полиция сообщила об одном погибшем в результате атак.

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