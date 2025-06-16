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ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 01:24
ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет земля – земля в центральной части Ирана
Фото: Getty Images

В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана".

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Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила о завершении "широкой" волны авиаударов в Иране, направленных на уничтожение мощностей по производству оружия, в то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.

Предыстория:

ИранИзраильвойна
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