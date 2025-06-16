ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана
Понедельник, 16 июня 2025, 01:24
В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.
Источник: ЦАХАЛ в Telegram
Дословно: "Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана".
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Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила о завершении "широкой" волны авиаударов в Иране, направленных на уничтожение мощностей по производству оружия, в то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения. В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
- В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.