ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана

В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Армия обороны Израиля наносит удары по установкам ракет класса "земля – земля" в центральной части Ирана".

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Что предшествовало: Армия обороны Израиля заявила о завершении "широкой" волны авиаударов в Иране, направленных на уничтожение мощностей по производству оружия, в то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.

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