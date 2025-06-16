Иран нанес ракетный удар по Израилю: трое погибших
Иран атаковал ракетами Израиль в ночь на 16 июня, три человека погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажные здания, электростанция и НПЗ.
Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN
Детали: Третью ночь подряд по всему Израилю звучат сирены из-за атаки баллистических ракет Ирана.
Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений.
Медики и спасатели сообщили, что они реагируют на информацию о попадании баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.
Обновлено: The Times of Israel сообщает, что в результате ракетных ударов со стороны Ирана два человека получили ранения средней тяжести, еще 10 – легкие.
Кроме того, добавляет издание, две многоэтажки были повреждены.
CNN со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечает, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".
По данным Национальной службы экстренной помощи (MDA), помощь оказывается пострадавшим с незначительными травмами. Также в MDA сообщили, что 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
Позже израильские медики сообщили о 29 госпитализированных в результате ракетного удара.
По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.
"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", – сообщила Израильская электрическая корпорация.
"В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", – добавили в компании.
Кроме того, пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.
Позже MDA сообщила, что три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.
Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них – женщина около 30 лет – в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения. В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
- В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.