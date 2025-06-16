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Иран нанес ракетный удар по Израилю: трое погибших

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 05:56
Иран нанес ракетный удар по Израилю: трое погибших
фото: The Times of Israel

Иран атаковал ракетами Израиль в ночь на 16 июня, три человека погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажные здания, электростанция и НПЗ.

Источник: ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN

Детали: Третью ночь подряд по всему Израилю звучат сирены из-за атаки баллистических ракет Ирана.

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Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений.

Медики и спасатели сообщили, что они реагируют на информацию о попадании баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.

Обновлено: The Times of Israel сообщает, что в результате ракетных ударов со стороны Ирана два человека получили ранения средней тяжести, еще 10 – легкие.

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Кроме того, добавляет издание, две многоэтажки были повреждены.

CNN со ссылкой на спасательную службу Израиля отмечает, что в поврежденных домах люди оказались "в ловушках".

По данным Национальной службы экстренной помощи (MDA), помощь оказывается пострадавшим с незначительными травмами. Также в MDA сообщили, что 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Позже израильские медики сообщили о 29 госпитализированных в результате ракетного удара.

По данным Израильской электрической корпорации, иранские удары повредили местную электросеть в центральном Израиле.

"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов", – сообщила Израильская электрическая корпорация.

"В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", – добавили в компании.

Кроме того, пишет CNN, видео с места ударов свидетельствует, что ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Позже MDA сообщила, что три человека погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю.

Впоследствии MDA сообщила, что из четырех мест поражения баллистическими ракетами в центральном Израиле в больницы доставили 67 человек. Среди них – женщина около 30 лет – в тяжелом состоянии.

Предыстория:

ИзраильИранракетный удар
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