Зеленский об операции СБУ: Использовано 117 дронов, "офис" был возле управления ФСБ
Президент Владимир Зеленский назвал операцию СБУ по уничтожению более 40 самолетов стратегической авиации на аэродромах РФ блестящим результатом, который войдет в учебники истории.
Источник: Зеленский в Telegram и в вечернем обращении
Детали: Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по этой операции. Он назвал операцию самостоятельным результатом Украины, который готовился более 1,5 года.
Прямая речь: "Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории".
Детали: Президент отметил, что поблагодарил Малюка за этот успех Украины, а также поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.
"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории", – добавил президент.
Обновлено: В вечернем обращении Зеленский сообщил, что в целом в операции СБУ было использовано 117 дронов, а "офис" операции на территории РФ располагался рядом с управлением ФСБ России в одной из областей.
Прямая речь: "Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.
Всего в операции было задействовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал.
Действительно приятно, когда вещи, которые санкционировал еще год и 6 месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации. Продолжим эту работу".
Предыстория:
- В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов. Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.
- Позже стало известно, что спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.
- Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".
- По данным издания Axios, Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.
- СБУ оценивает стоимость пораженной 1 июня стратегической авиации врага на аэродромах РФ в 7 миллиардов долларов США. По данным спецслужбы, было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.