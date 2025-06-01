Зеленский об операции СБУ: Использовано 117 дронов, "офис" был возле управления ФСБ

Президент Владимир Зеленский назвал операцию СБУ по уничтожению более 40 самолетов стратегической авиации на аэродромах РФ блестящим результатом, который войдет в учебники истории.

Источник: Зеленский в Telegram и в вечернем обращении

Детали: Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по этой операции. Он назвал операцию самостоятельным результатом Украины, который готовился более 1,5 года.

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Прямая речь: "Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наша самая дальнобойная операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории".

Зеленский и Малюк, фото ОП

Детали: Президент отметил, что поблагодарил Малюка за этот успех Украины, а также поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории", – добавил президент.

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Обновлено: В вечернем обращении Зеленский сообщил, что в целом в операции СБУ было использовано 117 дронов, а "офис" операции на территории РФ располагался рядом с управлением ФСБ России в одной из областей.

Прямая речь: "Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Всего в операции было задействовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал.

Действительно приятно, когда вещи, которые санкционировал еще год и 6 месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации. Продолжим эту работу".

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