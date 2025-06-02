В Москве угрожают срывом переговоров из-за атаки на авиацию – источник

После удара СБУ по российской авиации в рамках операции "Паутина" Москва пригрозила срывом переговоров и продолжением боевых действий.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Министерстве обороны, знакомый с ходом переговоров

Детали: По словам собеседника, сдвиги на переговорах есть, однако Москва намеренно сосредотачивается на несущественных вопросах, чтобы затянуть процесс.

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Прямая речь источника: "В переговорах точно есть [прогресс – УП]. Но второстепенность вопросов, которые хочет обсуждать Россия, свидетельствует об умышленном затягивании времени и поиск для этого любых механизмов в процессе переговоров".

Детали: Отдельно источник отметил, что недавняя операция СБУ "Паутина" – во время которой был поражен 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики и самолет А-50 – также повлияла на ход переговоров.

"Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов", – сообщил чиновник.

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В то же время, по данным источника, Москва не изменила подхода к своим требованиям:

"Требования были те же, что и во время первой встречи. Сначала выход с территории пяти областей - Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской – и только тогда условия прекращения огня".

Собеседник также подтвердил, что главным представителем российской делегации остается Владимир Мединский – он имеет полные полномочия и находится на прямой связи с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала также жестко. И это главное отличие. Кислица был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не соглашается наша сторона", – подытожил собеседник УП.

Что предшествовало:

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня Россия предложила Украине временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Издание Axios узнало от украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, что в переданном Россией "меморандуме" о прекращении огня и завершении войны сохранены предыдущие ультимативные требования - в частности о признании российской оккупации украинских территорий.

Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.

Напомним: