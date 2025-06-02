В Москве угрожают срывом переговоров из-за атаки на авиацию – источник
После удара СБУ по российской авиации в рамках операции "Паутина" Москва пригрозила срывом переговоров и продолжением боевых действий.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Министерстве обороны, знакомый с ходом переговоров
Детали: По словам собеседника, сдвиги на переговорах есть, однако Москва намеренно сосредотачивается на несущественных вопросах, чтобы затянуть процесс.
Прямая речь источника: "В переговорах точно есть [прогресс – УП]. Но второстепенность вопросов, которые хочет обсуждать Россия, свидетельствует об умышленном затягивании времени и поиск для этого любых механизмов в процессе переговоров".
Детали: Отдельно источник отметил, что недавняя операция СБУ "Паутина" – во время которой был поражен 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики и самолет А-50 – также повлияла на ход переговоров.
"Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов", – сообщил чиновник.
В то же время, по данным источника, Москва не изменила подхода к своим требованиям:
"Требования были те же, что и во время первой встречи. Сначала выход с территории пяти областей - Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской – и только тогда условия прекращения огня".
Собеседник также подтвердил, что главным представителем российской делегации остается Владимир Мединский – он имеет полные полномочия и находится на прямой связи с лидером РФ Владимиром Путиным.
"Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала также жестко. И это главное отличие. Кислица был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не соглашается наша сторона", – подытожил собеседник УП.
Что предшествовало:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих.
- Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня Россия предложила Украине временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
- Издание Axios узнало от украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, что в переданном Россией "меморандуме" о прекращении огня и завершении войны сохранены предыдущие ультимативные требования - в частности о признании российской оккупации украинских территорий.
- Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.
Напомним:
- Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" - одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России, была проведена 1 июня 2025 года.
- В результате операции, по данным СБУ, был поражен 41 российский военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова после спецоперации СБУ "Паутина" заявила, что Украина имеет свои карты в войне.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя украинскую атаку на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики, заявила, что Украина успешно защищает себя.