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Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 05:10
Небензя назвал российский меморандум лучшим предложением для Киева
Небензя. Фото: Getty Images

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "меморандум о урегулировании" с предложениями по прекращению огня является "лучшим предложением" для Киева.

Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, цитируют росСМИ

Прямая речь Небензи: "Во время прямых российско-украинских контактов в Стамбуле мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании.

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Он состоит из двух частей и включает в себя условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня".

Детали: Небензя заявил, что "меморандум" основан на принципах, заявленных правителем России Владимиром Путиным в июне 2024 года.

Прямая речь Небензи: "Это лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять".

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Детали: Небензя также напомнил, что Россия предлагает провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.

Предыстория:

  • Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия стремится к завершению войны против Украины "как можно скорее". По его словам, после 22 июня российская делегация готова к новой встрече с украинской стороной.
  • Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.
  • По итогам переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих. Впоследствии был проведен ряд обменов.
  • Эта встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть более часа, стала второй с 16 мая.

российско-украинская войнаРосcияпереговоры
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