Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что "меморандум о урегулировании" с предложениями по прекращению огня является "лучшим предложением" для Киева.

Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, цитируют росСМИ

Прямая речь Небензи: "Во время прямых российско-украинских контактов в Стамбуле мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании.

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Он состоит из двух частей и включает в себя условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня".

Детали: Небензя заявил, что "меморандум" основан на принципах, заявленных правителем России Владимиром Путиным в июне 2024 года.

Прямая речь Небензи: "Это лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять".

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Детали: Небензя также напомнил, что Россия предлагает провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня.

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