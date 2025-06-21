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Семья Чернышова уехала из Украины – источники

Михаил Ткач, Катерина ТищенкоСуббота, 21 июня 2025, 18:11
Семья Чернышова уехала из Украины – источники
Алексей Чернышов, фото: Александр Чекменев, УП

По информации источников УП, семья вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По информации источников, 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня – жена.

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"Украинская правда" обратилась за комментарием к Чернышову.

Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

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Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
  • Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
  • 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
  • По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".

Чернышев Алексейграница
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