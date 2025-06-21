Семья Чернышова уехала из Украины – источники

По информации источников УП, семья вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По информации источников, 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня – жена.

Реклама:

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Чернышову.

Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Предыстория: