Семья Чернышова уехала из Украины – источники
По информации источников УП, семья вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.
Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По информации источников, 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня – жена.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к Чернышову.
Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
- Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
- 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
- По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".