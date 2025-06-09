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У Кличко боятся, что власть хочет провернуть "черниговский сценарий" в Киеве

Ирина Балачук, Украинская правдаПонедельник, 9 июня 2025, 11:08
У Кличко боятся, что власть хочет провернуть черниговский сценарий в Киеве
Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко когда-то были в одной команде. Предвыборное фото, сделанное в сентябре 2020 года. Фото из Facebook Ткаченко

В окружении мэра Киева Виталия Кличко опасаются, что в Киеве могут провернуть так называемый "черниговский сценарий" – сделать недееспособным Киевсовет и передать полномочия органа местного самоуправления столицы военной администрации, а, следовательно, под контроль Банковой.

Источник: статья "Украинской правды" "Схемы vs "диктатура". Чем пахнет новая битва Зеленского и Кличко за Киев"

Детали: Отмечается, что назначение руководителем КГГА Тимура Ткаченко в декабре 2024 года ознаменовало новый виток противостояния между Банковой и мэром столицы.

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Ткаченко с первых дней начал критиковать все действия киевской власти. Более того, он взялся системно блокировать реализацию большого количества решений, принятых депутатами Киевсовета.

По словам собеседников УП в горсовете, Офис президента активно помогает Ткаченко стать субъектом принятия решений. В частности, через утверждение кандидатов на глав райгосадминистраций, которых Зеленский заменил массово в конце мая.

По крайней мере один из глав – Максим Бахматов, который ранее был советником Кличко, – сейчас является идейным критиком всех начинаний столичной власти.

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Также, по данным источников УП, достаточно активное "содействие" Ткаченко имеет от силовых структур, которые в угоду Банковой активно вписались в борьбу за киевскую власть. 

Прямая речь одного из лидеров "Европейской солидарности": "Сейчас стоит задача сделать Киевсовет недееспособным. Для этого надо, чтобы не было кворума. У нас депутаты, которые с начала войны служат, сейчас все поголовно получают отказы на просьбу получить командировку для участия в заседаниях Киевсовета. Все предыдущие годы отпускали их без проблем, сейчас – ни одного".

Еще одним способом давления на власть Киева называют то, что силовики из разных ведомств начали активно расследовать десятки дел в отношении киевских депутатов, врываться к ним с обысками, а также "демонстративно унижать и запугивать".

По словам собеседников в окружении Кличко, сейчас "главная задача – запугать и сделать ручными".

"Кого-то просто, как Володю Прокопива, по левому делу закрывают под круглосуточный домашний арест, и он уже не может попасть на заседание. Кого-то заставляют сложить мандат, чтобы попытаться самого Ткаченко завести в Киевсовет, потому что он же баллотировался от УДАРа, но не прошел", – заявил источник УП.

"УДАРовцы" убеждены, что блокирование работы Киевсовета является ничем иным, как попыткой провести в столице "черниговский сценарий".

"Когда городской совет долгое время не может собраться и работать, то его полномочия в режиме военного положения переходят напрямую в военную администрацию. Поэтому если силовики смогут довести Киевсовет до коллапса, то Ткаченко, а значит Банковая, получит единоличную власть в столице", – отмечают авторы статьи.

Предыстория:

  • 29 мая должно было состояться заседание Киевсовета, но провести его не смогли из-за отсутствия кворума. Депутатов ждали более часа, после чего мэр Киева Виталий Кличко, который сейчас ведет заседания, заявил о давлении и о переносе заседания.

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