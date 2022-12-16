Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку
Владислав Атрошенко, отстраненный судом от должности городского главы Чернигова, заявил в СБУ и полицию о слежке за ним.
Источник: Владислав Атрошенко в Facebook
Прямая речь: "Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка".
Детали: В заявлении Атрошенко заявляет, что 16 декабря в 14:20 он зафиксировал, что двое крепких мужчин следят за его домом. Один из мужчин сфотографировал его дом из парка.
Отстраненный мэр считает, что за ним следят.
Он также отмечает, что фотографировать гражданские объекты в условиях военного положения недопустимо.
Атрошенко просит правоохранителей и спецслужбу проверить, следят ли за ним, и принять меры, о которых сообщить ему.
Этому предшествовало: 7 декабря Яворивский районный суд Львовской области признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.
Атрошенко обвинил представителей Офиса президента в давлении на суд по поводу решения о его отстранении и заявил, что он будет обжаловать его в апелляционной инстанции.
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Предыстория:
- В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
- В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
- 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
- Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
- Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.