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Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

Елена РощинаПятница, 16 декабря 2022, 19:43
Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку
Владислав Атрошенко, фото из его Facebook

Владислав Атрошенко, отстраненный судом от должности городского главы Чернигова, заявил в СБУ и полицию о слежке за ним.

Источник: Владислав Атрошенко в Facebook

Прямая речь: "Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка".

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Детали: В заявлении Атрошенко заявляет, что 16 декабря в 14:20 он зафиксировал, что двое крепких мужчин следят за его домом. Один из мужчин сфотографировал его дом из парка.

Отстраненный мэр считает, что за ним следят. 

Он также отмечает, что фотографировать гражданские объекты в условиях военного положения недопустимо. 

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Атрошенко просит правоохранителей и спецслужбу проверить, следят ли за ним, и принять меры, о которых сообщить ему.

 

Этому предшествовало: 7 декабря Яворивский районный суд Львовской области признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Атрошенко обвинил представителей Офиса президента в давлении на суд по поводу решения о его отстранении и заявил, что он будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

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Предыстория:

  • В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
  • В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
  • 2 июля мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии.
  • Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Темы: ЧерниговСБУполицияместная власть
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