Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

Владислав Атрошенко, отстраненный судом от должности городского главы Чернигова, заявил в СБУ и полицию о слежке за ним.

Источник: Владислав Атрошенко в Facebook

Прямая речь: "Обратился с заявлением в СБУ и ГУНП в Черниговской области. Считаю, что за мной происходит постоянная, неправомерная слежка".

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Детали: В заявлении Атрошенко заявляет, что 16 декабря в 14:20 он зафиксировал, что двое крепких мужчин следят за его домом. Один из мужчин сфотографировал его дом из парка.

Отстраненный мэр считает, что за ним следят.

Он также отмечает, что фотографировать гражданские объекты в условиях военного положения недопустимо.

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Атрошенко просит правоохранителей и спецслужбу проверить, следят ли за ним, и принять меры, о которых сообщить ему.

Этому предшествовало: 7 декабря Яворивский районный суд Львовской области признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Атрошенко обвинил представителей Офиса президента в давлении на суд по поводу решения о его отстранении и заявил, что он будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

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