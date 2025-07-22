НАБУ и САП призывают президента ветировать закон о ликвидации независимости антикоррупционных органов

Руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос. Скриншот с трансляции брифинга в You Tube

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

Источник: брифинг директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко в Киеве

Прямая речь Кривоноса: "Сейчас фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура – то, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией. Сегодня это было уничтожено, в том числе лицами, в отношении которых предъявлены подозрения антикоррупционной прокуратурой".

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Детали: Он добавил, что НАБУ и САП выступают "категорически против этого".

"Сейчас еще (есть время это остановить – ред.), есть еще подпись президента (нужна для того, чтобы решение вступило в действие – ред.). Мы просим его не подписывать этот законопроект и вернуть его с соответствующим вето", – добавил Кривонос.

По его словам, принятие этого решения создает также угрозу евроатлантическим стремлениям Украины.

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"Мы точно хотим видеть Украину светлой, хотим сильной, мощной антикоррупционной инфраструктуры, потому что этого заслуживает украинское общество", – подытожил директор НАБУ.

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