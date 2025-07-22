НАБУ и САП призывают президента ветировать закон о ликвидации независимости антикоррупционных органов
Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
Источник: брифинг директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко в Киеве
Прямая речь Кривоноса: "Сейчас фактически была уничтожена антикоррупционная инфраструктура – то, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией. Сегодня это было уничтожено, в том числе лицами, в отношении которых предъявлены подозрения антикоррупционной прокуратурой".
Детали: Он добавил, что НАБУ и САП выступают "категорически против этого".
"Сейчас еще (есть время это остановить – ред.), есть еще подпись президента (нужна для того, чтобы решение вступило в действие – ред.). Мы просим его не подписывать этот законопроект и вернуть его с соответствующим вето", – добавил Кривонос.
По его словам, принятие этого решения создает также угрозу евроатлантическим стремлениям Украины.
"Мы точно хотим видеть Украину светлой, хотим сильной, мощной антикоррупционной инфраструктуры, потому что этого заслуживает украинское общество", – подытожил директор НАБУ.
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Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели по меньшей мере 70 обысков у 15 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. В НАБУ сообщали, что силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.
- Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
- Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
- В то же время в Верховной Раде рассмотрят законопроект №12414, который, как считают НАБУ и САП, фактически уничтожит независимость этих антикоррупционных организаций.
- Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.