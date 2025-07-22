Во время обысков избили 3 детективов НАБУ и препятствовали им снять побои – Кривонос

Руководитель НАБУ Семен Кривонос сообщил, что во время обысков, которые 21 июля проводила СБУ, три его сотрудника получили телесные повреждения, но им препятствовали снять побои.

Источник: директор НАБУ Кривонос во время брифинга 22 июля

Прямая речь: "Из сотрудников, которые не были задержаны, трое сотрудников, у которых производился обыск, предварительно получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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И вчера весь день они не могли снять побои, потому что с медицинскими заведениями проводилась работа, чтобы не принимать детективов.

Эту работу проводили, это оперативная информация, на уровне одного из руководителей подразделений Киевской городской государственной администрации.

Вчера, после проведения обысков, детективы, которые не были задержанны и к которым была применена сила, обратились в ряд медицинских учреждений и им отказывали или неохотно шли на то, чтобы зафиксировать степень телесных повреждений.

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По нашей информации, проводилась работа с руководителями соответствующих лечебных учреждений, чтобы не принимать сотрудников НАБУ для фиксирования телесных повреждений".

Детали: Кривонос также рассказал, что работникам НАБУ, которым вручили подозрения, выбирают меры пресечения.

Комментируя подозрения сотрудникам, он рассказал, что ожидает оказание давления на себя или руководителя САП Александра Клименко. В частности, не исключает проведения следственных действий или "клепания каких-то дел".

Также он заявил, что не против самоочищения системы и отреагирует, если кто-то из его подчиненных работал на агрессора, но это не повод уничтожать независимость НАБУ и САП.

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