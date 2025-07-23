Генпрокурор рассказал, о чем договорились силовики и антикоррупционеры на встрече у Зеленского

Генеральный прокурор Руслан Кравченко говорит, что на встрече у президента Владимира Зеленского руководители правоохранительных и антикоррупционных органов договорились регулярно встречаться, чтобы обсуждать проблемные вопросы и планировать совместную работу.

Источник: брифинг генпрокурора в Киеве

Прямая речь Кравченко: "На встрече с президентом мы общались о нашем сотрудничестве (между правоохранительными и антикоррупционными органами - УП). Договорились, что минимум каждые две недели будем собираться. Например, в понедельник в 11 часов встречаемся, пьем кофе, чай, обсуждаем все насущные и проблемные вопросы. Задаем открытые вопросы к каждому руководителю. Планируем свою работу".

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Детали: Он добавил, что директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры выразили недовольство принятым парламентом законом, который ограничивает их деятельность.

"Мы договорились, что каждый из руководителей подготовит свои возражения, которые будут передавать президенту. Это касается не только конкретно этого закона", – добавил генпрокурор.

Кравченко уточнил, что речь идет об "общих" жалобах и предложениях, которые могут касаться как законодательных инициатив, так и в целом деятельности ведомств.

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В то же время генпрокурор не считает, что из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс в отношении САП и НАБУ антикоррупционные органы потеряют свою независимость. Кравченко заверил, что все ведомства будут работать как "одна прокурорская семья", а он не будет злоупотреблять влиянием.

Отвечая на вопрос, будет ли выполнять указания президента или главы ОП по закрытию уголовных производств, Кравченко ответил, что откажет. "Они не имеют право давать мне такие незаконные указания", – подчеркнул генпрокурор.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов. Он заверил, что все договорились работать "исключительно конструктивно".

Во время этой встречи руководители НАБУ и САП отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость, поэтому необходимо вернуть отмененные гарантии. В то же время они заверили, что продолжат работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов.

Предыстория:

Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.

На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

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