Генпрокурор розповів, про що домовилися силовики й антикорупціонери на зустрічі в Зеленського

Генеральний прокурор Руслан Кравченко каже, що на зустрічі в президента Володимира Зеленського керівники правоохоронних і антикорупційних органів домовилися регулярно зустрічатися, щоб обговорювати проблемні питання і планувати спільну роботу.

Джерело: брифінг генпрокурора в Києві

Пряма мова Кравченка: "На зустрічі з президентом ми спілкувалися про нашу співпрацю (між правоохоронними і антикорупційними органами – УП). Домовилися, що мінімум кожні два тижні будемо збиратися. Наприклад, у понеділок на 11 годину зустрічаємося, пʼємо каву, чай, обговорюємо всі нагальні і проблемні питання. Ставимо відкриті запитання до кожного керівника. Плануємо свою роботу".

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Деталі: Він додав, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловили невдоволення ухваленим парламентом законом, який обмежує їхню діяльність.

"Ми домовилися, що кожен із керівників підготує свої заперечення, невдоволення, які передаватимуть президенту. Це стосується не лише конкретно цього закону", – додав генпрокурор.

Кравченко уточнив, що йдеться про "загальні" скарги і пропозиції, які можуть стосуватися як законодавчих ініціатив, так і в цілому діяльності відомств.

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Водночас генпрокурор не вважає, що через зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо САП і НАБУ антикорупційні органи втратять свою незалежність. Кравченко запевнив, що всі відомства працюватимуть як "одна прокурорська сімʼя", а він не зловживатиме впливом.

Відповідаючи на запитання, чи виконуватиме вказівки президента або глави ОП щодо закриття кримінальних проваджень, Кравченко відповів, що відмовить. "Вони не мають право давати мені такі незаконні вказівки", – наголосив генпрокурор.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів. Він запевнив, що всі домовились працювати "виключно конструктивно".

Під час цієї зустрічі керівники НАБУ і САП наголосили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність, тому необхідно повернути скасовані гарантії. Водночас вони запевнили, що продовжать працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій.

Передісторія:

Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.

В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.

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