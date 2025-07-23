Зеленский пообещал закон, который обеспечит "независимость антикоррупционных институтов"

Президент Владимир Зеленский обещает внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Источник: видеообращение Зеленского, которое он транслирует в соцсетях

Прямая речь: "Конечно, все слышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано.

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Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень жду от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства".

Детали: По словам президента, на недавней встрече с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий и "конкретные шаги", которые могут "укрепить силу права в Украине".

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