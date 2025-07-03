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Чернышов в день возвращения в Украину задекларировал 2 млн расходов на адвокатов

Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 13:28
Чернышов в день возвращения в Украину задекларировал 2 млн расходов на адвокатов
алексей Чернышов в суде. фото Михаила Ткача, УП

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов в день возвращения в Украину задекларировал 2,190 млн грн расходов на адвокатские услуги.

Источник: "Интерфакс-Украина", Единый госреестр деклараций

Детали: Согласно сообщению в госреестре деклараций о существенных изменениях в имущественном состоянии в 2025 году, дата осуществления разового расхода которых значится как 22 июня 2025 года.

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Именно 22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки. Он добавил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации" и добавил, что "правда всегда побеждает".

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

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Предыстория:

  • 27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
  • Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьер-министра –  министра национального единства Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему Чернышова не стоит отстранять от должности. 

Чернышев Алексейсуд
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