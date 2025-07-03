Чернышов в день возвращения в Украину задекларировал 2 млн расходов на адвокатов

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов в день возвращения в Украину задекларировал 2,190 млн грн расходов на адвокатские услуги.

Источник: "Интерфакс-Украина", Единый госреестр деклараций

Детали: Согласно сообщению в госреестре деклараций о существенных изменениях в имущественном состоянии в 2025 году, дата осуществления разового расхода которых значится как 22 июня 2025 года.

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Именно 22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки. Он добавил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации" и добавил, что "правда всегда побеждает".

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