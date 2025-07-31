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Возле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловЧетверг, 31 июля 2025, 11:44
Возле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
фото: УП

В Мариинском парке продолжается мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и  Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий

Детали: Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам – принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП.

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фото: УП

Они держат в руках картонки с надписями: "Голосуй за 13533. Иначе вали в Ростов", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй "за адекватность", Не повтори позор", "Вместе нас много – нас не на*бать".

 
фото: УП

Украинцы также скандируют: "Принимайте закон", "Власть – это народ", "Мы все видим" и "Позор".

 
фото: УП

Периодически поют Гимн Украины и выкрикивают: "Слава Украине – Героям Слава!".

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фото: УП

Правопорядок на митинге усиленно контролируют правоохранители.

Контекст: Вскоре начнется заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий возвращение независимости двух антикоррупционных институтов – НАБУ и САП.

Предыстория:

  • Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.

Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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