Возле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
В Мариинском парке продолжается мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий
Детали: Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам – принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП.
Они держат в руках картонки с надписями: "Голосуй за 13533. Иначе вали в Ростов", "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй "за адекватность", Не повтори позор", "Вместе нас много – нас не на*бать".
Украинцы также скандируют: "Принимайте закон", "Власть – это народ", "Мы все видим" и "Позор".
Периодически поют Гимн Украины и выкрикивают: "Слава Украине – Героям Слава!".
Правопорядок на митинге усиленно контролируют правоохранители.
Контекст: Вскоре начнется заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий возвращение независимости двух антикоррупционных институтов – НАБУ и САП.
Предыстория:
- Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
- Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.