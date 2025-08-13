В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении

1-й корпус НГУ "Азов" после того, как занял полосу обороны в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск сообщил, что РФ несет значительные потери.

Источник: заявление 1-го корпуса НГУ "Азов"

Дословно: "В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.

В результате боев, за последние сутки в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих".

Детали: Там добавляют, что боевые действия продолжаются. Мероприятия реализуются в районах населенных пунктов в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТУ "Донецк".

Что предшествовало:

