В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
Среда, 13 августа 2025, 23:59
1-й корпус НГУ "Азов" после того, как занял полосу обороны в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск сообщил, что РФ несет значительные потери.
Источник: заявление 1-го корпуса НГУ "Азов"
Дословно: "В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.
В результате боев, за последние сутки в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих".
Детали: Там добавляют, что боевые действия продолжаются. Мероприятия реализуются в районах населенных пунктов в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТУ "Донецк".
Что предшествовало:
- Аналитики DeepState 11 августа сообщили, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
- В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
- В ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отбросили врага в Запорожской области.