Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении

Татьяна ОлейникСреда, 13 августа 2025, 23:59
В Азове рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
карта - deepstate

1-й корпус НГУ "Азов" после того, как занял полосу обороны в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск сообщил, что РФ несет значительные потери.

Источник: заявление 1-го корпуса НГУ "Азов"

Дословно: "В ходе проведения действий 1-м корпусом НГУ "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери.

Реклама:

В результате боев, за последние сутки в полосе ответственности корпуса ликвидировано 151 оккупанта. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период взято в плен 8 российских военнослужащих".

Детали: Там добавляют, что боевые действия продолжаются. Мероприятия реализуются в районах населенных пунктов в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и ОТУ "Донецк".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Аналитики DeepState 11 августа сообщили, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
  • В ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отбросили врага в Запорожской области.

боевые действияДонецкая областьроссийско-украинская войнаАзов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
В Украине определили дату окончательного отключения 3G
Трамп говорит о "очень суровых последствиях", если Путин не согласится на прекращение войны
Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
Зеленский: Немедленное прекращение огня будет центральной темой встречи на Аляске. Так говорил Трамп
видеоПерекрытие каналов переправки мужчин за границу: полиция проводит более 150 обысков
Все новости...
боевые действия
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 133 боевых столкновения
Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина
Последние новости
01:04
обновленоВ Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: РФ запускала баллистические ракеты
00:50
США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих" накануне переговоров Трампа и Путина
00:18
футболЗабарный празднует: ПСЖ на характере одолел Тоттенхэм в Суперкубке УЕФА
23:59
В "Азове" рассказали о потерях РФ на Покровском направлении
23:33
Новости экономики 13 августа: комплексная поддержка прифронтовых регионов, дата отключения 3G в Украине
23:23
В Австрии биолог назвал новый вид моли в честь жены к 42-й годовщине брака
23:11
Чехия открыла дипломатическое представительство страны в Днепре
22:57
"Мы совершенно не готовы к катастрофе": интервью с актерами Фениксом, Паскалем, Стоун и Батлером
22:57
США временно сняли санкции с российских транзакций, необходимых для подготовки встречи на Аляске
22:47
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 42 боя
Все новости...
Реклама:
Реклама: