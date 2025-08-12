Все разделы
В Генштабе рассказали, что делают для остановки наступления РФ на Добропольском и Покровском направлениях

Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 16:57
иллюстративное фото 72 ОМБр

В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают эффективные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.

Источник: спикер Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде"

Детали: Офицер отметил, что подразделения ВСУ ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника, ведь только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч человек.

Прямая речь: "Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и небольшими пехотными группами через наши оборонительные порядки.

В частности, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайно проникали в населенные пункты – Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения.

Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы обнаружить и уничтожить вражеские группы".

Детали: Ковалев напомнил, что решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства, спланированы меры для блокирования групп противника в определенном районе.

По словам спикера ГШ, резервные подразделения уже имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

"Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", – подчеркнул Ковалев.

Донецкая областьвойнаГенштаб
