Противовоздушная оборона обезвредила 577 дронов и ракет РФ, есть попадания в 11 локациях
В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: С 18.40 среды противник атаковал:
- 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ВОТ Крыма;
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – РФ.;
- 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл. – РФ.;
- 19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ;
- 14 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 1 ракетой неустановленного типа из Крыма.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Предыстория:
- Ночью 21 августа Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете МиГ-31К с аэродрома в РФ. В воздухе фиксировали скоростные цели.
- Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, 12 человек пострадали. Городские власти призвали жителей плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.
- В городе Львов зафиксирован прилет на улице Елены Степанивны, по предварительным данным, один человек погиб и еще два пострадали.