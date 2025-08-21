Противовоздушная оборона обезвредила 577 дронов и ракет РФ, есть попадания в 11 локациях

ПВО. иллюстративное фото из Facebook

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 18.40 среды противник атаковал:

Реклама:

- 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – РФ.;

- 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл. – РФ.;

РЕКЛАМА:

- 19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ;

- 14 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

- 1 ракетой неустановленного типа из Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

- 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

- 18 крылатых ракет Х-101;

- 12 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Предыстория: