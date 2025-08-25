Сотрудники НАБУ призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме

Более 280 сотрудников Бюро подписали коллективное обращение в Киевский апелляционный суд с просьбой обеспечить открытое рассмотрение дела в отношении их коллеги Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в торговле с РФ.

Источник: НАБУ

Дословно: "Просим обеспечить открытость судебных заседаний по делу № 757/34120/25-к, в том числе и то, что состоится 25.08.2025 по вопросу обжалования избранного вида меры пресечения в отношении Магамедрасулова Р.С."

фото: НАБУ

Детали: Работники НАБУ отмечают, что осознают угрозы, исходящие от российской агрессии, и подчеркивают важность сохранения институциональной независимости антикоррупционных органов.

"Мы также убеждены, что ни одно лицо, независимо от его принадлежности к НАБУ или другим государственным институтам, не может иметь индульгенции от ответственности за преступления против национальной безопасности.

В то же время мы искренне убеждены, что события, которые произошли в июле 2025 года в отношении работников Национального бюро, являются процессуальным произволом, обусловленным политической целью", - говорится в обращении.

В обращении критикуется использование аргументации о "нейтрализации российского влияния", которую авторы назвали "опасным нарративом для оправдания противоправных мер и отвлечения внимания общества от основной цели - лишить НАБУ и САП институциональной независимости".

Работники НАБУ также отмечают, что обнародованные СБУ материалы могут "свидетельствовать о морально сомнительном поведении отдельных лиц в этом деле", но не являются достаточно убедительными для подтверждения состава инкриминируемого преступления.

Дословно: "Каждый работник НАБУ, который стал жертвой процессуального произвола, готов защищать свои права и, главное, отстаивать институциональную независимость Бюро как в национальных, так и в международных правовых инстанциях".

Детали: Обращение подписали более 280 сотрудников Бюро, которые призвали судей провести рассмотрение дела максимально открыто, чтобы общество могло услышать суть обвинений и увидеть доказательства, на которых основывается подозрение.

Заседание суда состоится 25 августа в 12:30 в Киевском апелляционном суде.

Предыстория:

22 августа СБУ заявила, что получила новые доказательства того, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным источников УП, речь идет о Руслане Магамедрасулове и его отце Сентябре. Служба отмечает, что при анализе содержимого телефонов также получила доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно чиновник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания.

Напомним: