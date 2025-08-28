Редакция "Радио Свобода" повреждена в результате российского удара по Киеву

Офис киевского бюро "Радио Свобода" получил повреждения в результате массированного удара России в ночь на 28 августа.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В редакции выбиты окна в части помещений, повреждена часть техники.

Журналисты добавляют, что взрывы вблизи офиса "Радио Свобода" были следствием прямых попаданий двух ракет. Боеприпасы попали в гражданские сооружения недалеко от редакции.

фото - "радио свобода"

Прямая речь президента РС Стивена Капуса: "Хотя офис "Радио Свобода" получил повреждения, нам повезло, что никто из сотрудников не пострадал. Будьте уверены, наши журналисты продолжат свою жизненно важную работу. Наши мысли с семьями тех, кто был убит и ранен в этих атаках, а также с украинскими спасателями".

