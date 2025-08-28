Редакция "Радио Свобода" повреждена в результате российского удара по Киеву
Четверг, 28 августа 2025, 12:53
Офис киевского бюро "Радио Свобода" получил повреждения в результате массированного удара России в ночь на 28 августа.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: В редакции выбиты окна в части помещений, повреждена часть техники.
Журналисты добавляют, что взрывы вблизи офиса "Радио Свобода" были следствием прямых попаданий двух ракет. Боеприпасы попали в гражданские сооружения недалеко от редакции.
Прямая речь президента РС Стивена Капуса: "Хотя офис "Радио Свобода" получил повреждения, нам повезло, что никто из сотрудников не пострадал. Будьте уверены, наши журналисты продолжат свою жизненно важную работу. Наши мысли с семьями тех, кто был убит и ранен в этих атаках, а также с украинскими спасателями".
Что предшествовало:
- 15 человек, среди которых 4 детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара россиян по Киеву ночью 28 августа.
- В результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал офис "Украинской правды".
- Правоохранители перекрыли движение по нескольким улицам столицы после ночного комбинированного удара российских захватчиков по городу.
- В память о жертвах массированной атаки РФ в Киеве объявили День траура 29 августа.