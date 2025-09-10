Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России и о сбитых БпЛА

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х

Дословно из сообщения: "В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан".

Реклама:

Детали: Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженными силами "немедленно начаты оборонительные процедуры".

"Польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов", – говорится в сообщении.

В Оперативном командовании ВС Польши подчеркнули, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

РЕКЛАМА:

Предыстория: