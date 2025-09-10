Все разделы
Вооруженные силы Польши заявили об "акте агрессии" России и о сбитых БпЛА

Ирина БалачукСреда, 10 сентября 2025, 07:44
Вооруженные силы Польши заявили об акте агрессии России и о сбитых БпЛА
Дрон типа "Шахед". Иллюстрация Getty images

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские беспилотники, командование назвало это актом агрессии.

Источник: Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети Х

Дословно из сообщения: "В результате сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан".

Детали: Отмечается, что по приказу оперативного командующего Вооруженными силами "немедленно начаты оборонительные процедуры".

"Польские и союзные средства наблюдения с помощью радиолокации отслеживали несколько объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, командующий Оперативным командованием ВС принял решение об их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов", – говорится в сообщении.

В Оперативном командовании ВС Польши подчеркнули, что они мониторят текущую ситуацию, а польские и союзные силы и средства остаются "в полной готовности к дальнейшим действиям".

Предыстория:

  • Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
  • Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
  • В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
  • Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Сообщалось, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
  • Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

