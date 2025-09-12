Все разделы
Туск: Польша будет работать с Украиной над поиском максимально эффективной защиты от дронов РФ

Алена МазуренкоПятница, 12 сентября 2025, 00:51
Туск: Польша будет работать с Украиной над поиском максимально эффективной защиты от дронов РФ
Дональд Туск. Фото Gettty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша договорилась о встрече с украинской стороной и будет работать вместе с Украиной для максимальной защиты от российских дронов.

Источник: Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши, onet.pl

Прямая речь: "Все относятся к этому как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше. Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов.

Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной защиты от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшие часы для обсуждения и обмена опытом".

Детали: Туск рассказал, что в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, нидерландцы говорят о батареях Patriot.

Также, по словам премьера, подтвердилась информация из Великобритании о том, что они будут сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны Польши.

Прямая речь: "Мы будем готовы с самыми современными антидронными технологиями и не будем экономить. Мы принимаем как важные рекомендации наших военных. Я могу заверить вас, что Польша будет стараться тратить деньги на такие системы, которые наиболее эффективно будут реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут препятствием".

Ранее в СМИ появилась информация, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

Предыстория:

  • Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши. Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
  • Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Сообщалось, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
  • Польша после событий ночи 10 сентября в разных регионах страны нашла обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков российских дронов, которые пересекли границу.

ПольшабеспилотникиРосcияУкраина
