Военные учения Путина и Лукашенко распространились на запад от Беларуси

Москва и Минск не стали ограничиваться территорией Беларуси и расширили географию совместных военных учений "Запад-2025" на Калининградскую область, которая расположена в глубине Западной Европы.

Источник: Министерство обороны РФ в соцсетях

Детали: Российское ведомство утверждает, что его артиллеристы уничтожили позиции условного противника в Калининградской области при помощи батареи буксируемых 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и осколочно-фугасных боеприпасов.

В Минобороны отметили, что "стрельба велась с заранее подготовленных огневых позиций, оборудованных с учётом опыта проведения специальной военной операции (так Россия называет свою войну против Украины - УП)".

Также в телеграм-канале министерства говорится, что в области тренировались расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" армейского корпуса Ленинградского военного округа. Они выполнили электронные пуски баллистических ракет.

Кроме этого, были отработаны алгоритмы взаимодействия и принятия решений пунктов управления в реальном времени, маневры по выдвижению комплексов в районы боевого применения, отражение нападения условного противника.

Что предшествовало: В Беларуси 12 сентября начались совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Тренировки продлятся до 16 сентября и будут проходить на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации. Учения даже посетили американские военные.