Убийство подростка на фуникулере: прокуроры просят пожизненное заключение для обвиняемого

Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 16:41
Убийство подростка на фуникулере: прокуроры просят пожизненное заключение для обвиняемого
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ПОДРОСТКА НА ЗАСЕДАНИИ СУДА, архивное ФОТО: CУСПІЛЬНЕ/ДАРИНА КОЛОМІЄЦЬ

Прокуроры требуют назначить Артему Косову пожизненное лишение свободы по делу об убийстве 15-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере.

Источник: генеральный прокурор Руслан Кравченко

Детали: По словам Кравченко, 15 сентября суд повторно допросил двух свидетелей, поскольку в материалах производства не было звукозаписи их предыдущих показаний. После этого процесс перешел в стадию прений.

Кравченко заявил, что во время заседания прокуроры проанализировали все доказательства и пришли к выводу: действия Косова были умышленными. Это подтвердили показания очевидцев и выводы комплексных экспертиз, которые исключили версию о случайном падении.

Прямая речь: "Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и подчеркнула: это было умышленное убийство из хулиганских мотивов.

Мы просим суд признать Косова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и назначить ему наказание - пожизненное лишение свободы.

Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть".

Детали: Сообщается, что следующее заседание состоится 17 сентября. Прения по делу продолжатся, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.

Предыстория:

  • 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши.
  • Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненному сотруднику Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
  • 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.
  • 14 августа 2025 года генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обратится в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, чтобы подать жалобу на адвоката подозреваемого Артема Косова в убийстве 10-классника Максима Матерухина на станции киевского фуникулера.

КиевубийствоОфис генпрокурора
