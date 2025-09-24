Все разделы
Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ – "Слідство.Інфо"

Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 19:30
Журналистка Рощина погибла в СИЗО Пермского края в РФ – Слідство.Інфо
фото - "Слідство.Інфо"

Журналисты "Слідство.Інфо" узнали, что украинская журналистка Виктория Рощина умерла 19 сентября 2024 года в СИЗО города Кизел Пермского края России. Ранее было известно, что Рощину удерживали на оккупированных территориях и в Таганроге, а место ее смерти оставалось неизвестным.

Источник: расследование "Слідство.Інфо"

Детали: Журналисты в закрытых российских базах нашли свидетельство о смерти Рощиной. Документ выдал Ленинский отдел управления записи актов гражданского состояния администрации города Перми. Дата смерти, зафиксированная в этом документе, – 19 сентября 2024 года.

фото - "Слідство.Інфо"

Начальник второго управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Тарас Семкив рассказал, что смерть Виктории наступила непосредственно в кизельском изоляторе. Ее причины официальное следствие пока еще устанавливает, ведь тело Рощиной вернули в Украину в состоянии, которое не позволило провести полноценное судебно-медицинское исследование.

Прямая речь Семкива: "В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел".

Детали: Также журналисты пообщались со свидетелем, который ехал в одном поезде с Рощиной во время этапирования в Кизел.

Освобожденный из плена военнослужащий Даниил рассказал, что 11 сентября 2024 года, за 8 дней до гибели, Рощину этапировали из таганрогского СИЗО в изолятор №3 города Кизел Пермского края.

Этапирование длилось три дня – с 9 по 11 сентября. Военный Даниил рассказал, что ехал с журналисткой в одном поезде: "Она там ходила, ее в туалет водили. Она была очень худая, одни кости уже были". В СИЗО Кизела над пленными всячески издевались.

"Час-два меня постоянно били. Давали минуту передохнуть и снова начинали бить. За "приемку" дважды терял сознание. Женщин стригли налысо, было слышно, как они плакали", – рассказал Даниил.

Прокурор Тарас Семкив говорит, что за все время пребывания Виктории Рощиной – еще с августа 2023 года – Российская Федерация ни разу не признала, что ее удерживали в местах несвободы.

Узнать больше: Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Предыстория:

  • В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
  • В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
  • Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
  • Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
  • Россия затягивала возвращение тела журналистки: его удалось репатриировать только в феврале 2025 года.
  • В Офисе генпрокурора сообщили, что на теле Рощиной обнаружили многочисленные следы пыток и жестокого обращения: ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро, признаки применения электротока.
  • Следственная группа подтвердила: тело привезли в Украину после вскрытия, проведенного на территории России. Журналисты узнали от собеседников в силовых ведомствах, что россияне отдали тело без части внутренних органов – головного мозга, глазных яблок и части трахеи.
  • Международный эксперт-патологоанатом считает, что это могло быть попыткой скрыть истинную причину смерти, в частности удушение. 8 августа с Викторией простились в Киеве.

СМИпленные
