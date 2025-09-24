Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ – "Слідство.Інфо"
Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року року в СІЗО міста Кізел Пермського краю Росії. Раніше було відомо, що Рощину утримували на окупованих територіях та у Таганрозі, а місце її смерті лишалось невідомим.
Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"
Деталі: Журналісти у закритих російських базах знайшли свідоцтво про смерть Рощиної. Документ видав Ленінський відділ управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі, – 19 вересня 2024-го.
Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків розповів, що смерть Вікторії настала безпосередньо у кізельському ізоляторі. Її причини офіційне слідство наразі ще встановлює, адже тіло Рощиної повернули в Україну в стані, що не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.
Пряма мова Семківа: "У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел".
Деталі: Також журналісти поспілкувалися зі свідком, який їхав у одному потязі з Рощиною під час етапування до Кізелу.
Звільнений з полону військовослужбовець Данило розповів, що 11 вересня 2024-го, за 8 днів до загибелі, Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю.
Етапування тривало три дні – з 9 до 11 вересня. Військовий Данило розповів, що їхав з журналісткою в одному потязі: "Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були". У СІЗО Кізела над полоненими всіляко знущалися.
"Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За "прийомку" двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути як вони плакали", – розповів Данило.
Прокурор Тарас Семків каже, що за весь час перебування Вікторії Рощиної – ще з серпня 2023-го – Російська Федерація жодного разу не визнала того, що її утримували у місцях несвободи.
Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців
Передісторія:
- В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
- У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.
- Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- Росія затягувала повернення тіла журналістки: його вдалося репатріювати лише у лютому 2025 року.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що на тілі Рощиної виявили численні сліди катувань і жорстокого поводження: садна, крововиливи, зламане ребро, ознаки застосування електроструму.
- Слідча група підтвердила: тіло привезли в Україну після розтину, проведеного на території Росії. Журналісти дізналися від співрозмовників у силових відомствах, що росіяни віддали тіло без частини внутрішніх органів – головного мозку, очних яблук та частини трахеї.
- Міжнародний експерт-патологоанатом вважає, що це могло бути спробою приховати справжню причину смерті, зокрема удушення. 8 серпня з Вікторією попрощалися у Києві.