Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ – "Слідство.Інфо"

Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 19:30
Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ – Слідство.Інфо
фото - "Слідство.Інфо"

Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року року в СІЗО міста Кізел Пермського краю Росії. Раніше було відомо, що Рощину утримували на окупованих територіях та у Таганрозі, а місце її смерті лишалось невідомим.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: Журналісти у закритих російських базах знайшли свідоцтво про смерть Рощиної. Документ видав Ленінський відділ управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі, – 19 вересня 2024-го.

фото - "Слідство.Інфо"

Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків розповів, що смерть Вікторії настала безпосередньо у кізельському ізоляторі. Її причини офіційне слідство наразі ще встановлює, адже тіло Рощиної повернули в Україну в стані, що не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.

Пряма мова Семківа: "У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел".

Деталі: Також журналісти поспілкувалися зі свідком, який їхав у одному потязі з Рощиною під час етапування до Кізелу.  

Звільнений з полону військовослужбовець Данило розповів, що 11 вересня 2024-го, за 8 днів до загибелі, Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю.

Етапування тривало три дні – з 9 до 11 вересня. Військовий Данило розповів, що їхав з журналісткою в одному потязі: "Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були". У СІЗО Кізела над полоненими всіляко знущалися.

"Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За "прийомку" двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути як вони плакали", – розповів Данило.

Прокурор Тарас Семків каже, що за весь час перебування Вікторії Рощиної – ще з серпня 2023-го – Російська Федерація жодного разу не визнала того, що її утримували у місцях несвободи.

Знати більше: Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війнуяк на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • Росія затягувала повернення тіла журналістки: його вдалося репатріювати лише у лютому 2025 року.
  • В Офісі генпрокурора повідомили, що на тілі Рощиної виявили численні сліди катувань і жорстокого поводження: садна, крововиливи, зламане ребро, ознаки застосування електроструму.
  • Слідча група підтвердила: тіло привезли в Україну після розтину, проведеного на території Росії. Журналісти дізналися від співрозмовників у силових відомствах, що росіяни віддали тіло без частини внутрішніх органів – головного мозку, очних яблук та частини трахеї.
  • Міжнародний експерт-патологоанатом вважає, що це могло бути спробою приховати справжню причину смерті, зокрема удушення. 8 серпня з Вікторією попрощалися у Києві.

