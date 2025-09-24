Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ – "Слідство.Інфо"

Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року року в СІЗО міста Кізел Пермського краю Росії. Раніше було відомо, що Рощину утримували на окупованих територіях та у Таганрозі, а місце її смерті лишалось невідомим.

розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: Журналісти у закритих російських базах знайшли свідоцтво про смерть Рощиної. Документ видав Ленінський відділ управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Дата смерті, зафіксована у цьому документі, – 19 вересня 2024-го.

фото - "Слідство.Інфо"

Начальник другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків розповів, що смерть Вікторії настала безпосередньо у кізельському ізоляторі. Її причини офіційне слідство наразі ще встановлює, адже тіло Рощиної повернули в Україну в стані, що не дозволив провести повноцінне судово-медичне дослідження.

Пряма мова Семківа: "У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел".

Деталі: Також журналісти поспілкувалися зі свідком, який їхав у одному потязі з Рощиною під час етапування до Кізелу.

Звільнений з полону військовослужбовець Данило розповів, що 11 вересня 2024-го, за 8 днів до загибелі, Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю.

Етапування тривало три дні – з 9 до 11 вересня. Військовий Данило розповів, що їхав з журналісткою в одному потязі: "Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були". У СІЗО Кізела над полоненими всіляко знущалися.

"Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За "прийомку" двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути як вони плакали", – розповів Данило.

Прокурор Тарас Семків каже, що за весь час перебування Вікторії Рощиної – ще з серпня 2023-го – Російська Федерація жодного разу не визнала того, що її утримували у місцях несвободи.

Передісторія: