Заместитель генпрокурора Мустеца увольняется – источники
Пятница, 5 сентября 2025, 16:10
Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке.
Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе генпрокурора
Детали: По данным источников УП, Мустеца написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет должность 8 сентября.
Реклама:
Что предшествовало: Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора с апреля 2020 года. На этот пост он заступил во времена Ирины Венедиктовой, до того проработав первым заместителем прокурора Черновицкой области.
Предыстория:
- 4 июня 2025 года журналисты hromadske обнародовали расследование о состоянии семьи заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы. В материале отмечается, что за более чем два десятилетия службы в органах прокуратуры Мустеца не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. Однако он проживает в арендованной квартире в элитном ЖК в центре Киева.
- В то же время родители заместителя генпрокурора во время полномасштабной войны стали владельцами новой недвижимости. В частности, его мать Любовь Мустеца в конце 2022 года оформила на себя квартиру площадью 202 м² в элитной новостройке "Парус" в Черновцах, отец Василий Мустеца в мае 2023-го приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 года выпуска, а в июне 2024-го купил дом в Черновцах площадью 84 м².
- В июне 2023 года "Украинская правда" опубликовала материал "Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, которые работают ночью". Расследователи зафиксировали мужчину, похожего на Мустецу. Заместитель генпрокурора на обращение нашего издания не ответил, но впоследствии прислал официальное письмо, в котором утверждалось, что на видео УП зафиксирован совсем другой человек, и что ни одно из указанных заведений Мустеца не посещал.