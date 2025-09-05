Заместитель генпрокурора Мустеца увольняется – источники

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца подал заявление об отставке.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе генпрокурора

Детали: По данным источников УП, Мустеца написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинет должность 8 сентября.

Что предшествовало: Мустеца занимает должность заместителя генпрокурора с апреля 2020 года. На этот пост он заступил во времена Ирины Венедиктовой, до того проработав первым заместителем прокурора Черновицкой области.

