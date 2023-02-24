Реконструкция 24 февраля: Подготовка к вторжению

Це був якийсь нескінченний день - 23 лютого 2022 року. Здавалося, гірше годі й вигадати. Розвідки усіх порід і мастей от уже кілька тижнів вправлялись у спробах передати президенту Володимиру Зеленському нову дату, коли "уже точно" відбудеться великий російський напад.

"Вторгення" 16, 19, 22 лютого Україна уже пережила. Наступне мало розпочатись саме цієї ночі - з 23-го на 24-те. Але чи буде воно? І якщо буде, то яке, звідки, якими силами? Росіяни підуть відкрито чи продовжать, як останні 8 років, діяти під чужим прапором своїх маріонеткових режимів?

Питань громадилось усе більше. Але від президента хотіли не запитань, а відповідей.

Команда і сам Зеленський обрали тактику прихованих приготувань армії та максимального публічного заспокоєння. Може найгучніший акт такого заспокоєння відбувся оце щойно, ввечері 23-го лютого, коли вперше в історії майже всі олігархи та крупні бізнесмени зібрались на Банковій, щоб отримати свою відповідь "бути чи не бути великій війні".

Коли дорогі кортежі спокійно поїхали з-під Офісу президента й останні усміхнені бізнесмени розійшли по домівках, а не побігли штурмувати аеропорти, стало очевидно, що ніякого вторгнення Зеленський їм, принаймні на цю ніч, не обіцяв.

Однак, коли близько 21-ї години сам президент зібрав у своєму кабінеті спічрайтерів і почав, за звичкою, накидати їм тези для чергового звернення, то на спокійну людину він не скидався взагалі.

Як розповідають люди, присутні тоді в кімнаті, в той момент президент був настільки сконцентрований, "як водій, що керує автомобілем вночі".

Звернення Зеленського мало бути нетиповим. Чекаючи вторгнення путінських військ, український президент вирішив звернутись до - російського народу.

І в цьому зверненні до потенційного агресора, може навіть несподівано для самого себе, Зеленський виявився більш відвертим ніж впродовж числених виступів і зустрічей тих днів.

Близько опівночі звернення з’явилось на офіційних каналах Зеленського, а сам президент і ключові люди його команди роз’їхались по домівках.

А десь там, вздовж усіх двох тисяч кордону, непомітно і зловісно заворушився монстр із сотнями тисяч облич.

"Українська правда" публікує перший епізод подкасту "24.02: Реконструкція", у якому розповість про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення, України до її відбиття та про те, що відбувалось між 00:00 та 5:00 ранку.

Окрім аудіофрагментів з інтерв’ю які робила "Українська правда", у подкасті використані відео, аудіо та текстові цитати зі спільного інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських, інтерв’ю Віктора Ніколюка "Суспільному. Чернігів", інтерв’ю Андрія Ковальчука виданню "Главком", інтерв’ю Олексія Данілова Наталії Мосейчук, інтерв’ю полонених росіян з каналу Володимира Золкіна, інтерв’ю Валерія Залужного виданню Time, публікацій видання The Times та інтерв’ю голови CIT Руслана Лєвієва російському виданню "Медуза".

Текст читає: Роман Романюк

Автори: Роман Романюк та Федір Попадюк;

Звукорежисери: Євген Климук та Олег Лабінський

Над подкастом також працювали: Анна Хівренко та Дмитро Волковінський