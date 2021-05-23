Чем закончится конфликт Зеленского и Кличко? Говорим в подкасте с Романом Кравцом
Останні тижні ми спостерігаємо за новим конфліктом між президентом Володимир Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком. Обшуки у ряді комунальних підприємств, які мер столиці назвав тиском на столичну владу і особисто на нього, публічні звинувачення Зеленського про те що Кличко неправильно себе поводить із публікою.
Паралельно, як вже писала УП, у офісі президента намагаються прибрати Кличка з посади голови КМДА та знайти йому заміну.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом Української правди Романом Кравцем про те, конфлікт між Зеленським та Кличком та про те, до яких наслідків він призведе.
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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":
Кляті питання
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