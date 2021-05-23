Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Кляті питання

Чем закончится конфликт Зеленского и Кличко? Говорим в подкасте с Романом Кравцом

Федор Попадюк, Роман Кравец — Воскресенье, 23 мая 2021, 17:13

Останні тижні ми спостерігаємо за новим конфліктом між президентом Володимир Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком. Обшуки у ряді комунальних підприємств, які мер столиці назвав тиском на столичну владу і особисто на нього, публічні звинувачення Зеленського про те що Кличко неправильно себе поводить із публікою.

Паралельно, як вже писала УП, у офісі президента намагаються прибрати Кличка з посади голови КМДА та знайти йому заміну.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом Української правди Романом Кравцем про те, конфлікт між Зеленським та Кличком та про те, до яких наслідків він призведе.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

powered by lun.ua

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Чем закончится конфликт Зеленского и Кличко? Говорим в подкасте с Романом Кравцом
23 мая 2021, 17:13 — Федор Попадюк, Роман Кравец
Я вообще не думала что я буду долго жить: История о жизни с синдромом Нетертона
22 мая 2021, 15:12
Анна Ятель, Ярослав Холод. Монетизация – это боль!
18 мая 2021, 14:19
Нардепы исправляют закон о НАБУ, а президент регулирует работу Центра противодействия дезинформации
17 мая 2021, 14:57
Горбачев не поверил в результат: Как в Украине прошли референдум о Независимости и первые президентские выборы?
16 мая 2021, 05:30 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
2 эпизода
Температура — нормальная!
32 эпизода
Життя бентежне
5 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Кляті питання
50 эпизодов
Медиаболь!
9 эпизодов
Ок и шо?
32 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
10 эпизодов