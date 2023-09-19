Как подсластить себе жизнь, но безопасно? Говорим о сахарах и их замене
Нові рекомендації ВООЗ радять уникати штучних підсолоджувачів. Заради здорової ваги та зниження ризиків деяких хвороб, наприклад, діабету 2 типу. Проте, штучні підсолоджувачі не містять вуглеводів і часто практично не містять калорій. Як тоді вони можуть викликати зайву вагу? Все і просто, і складно водночас.
Про те, чи дійсно шкідливі замінники цукру та, чи сам цукор такий вже жахливий продукт (спойлер, ні), ми говорили з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Чому варто обережно робити висновки з досліджень про шкоду цукру?
- Чому штучні підсолоджувачі не вирішать питання зайвої ваги (так само як і не винні в її наборі)?
- Кому точно варто уникати замінників цукру та чому?
- Чи такий страшний цукор?
- Чому купувати цукор з цукрового буряка краще, ніж сироп агави. І з економічної точки зору, і з екологічної?
- Лайфхаки, як додати в життя смаку, але не почати їсти більше цукру.
Бонус: рецепт дуже цікавого пирога.
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Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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