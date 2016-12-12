Савченко і ватажків бойовиків у Мінську групу не запрошували

У Тристоронній контактній групі заявляють, що зустріч депутат Надія Савченко з ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким не була в рамках Мінських переговорів.

Про це "Українській правді" повідомила речник представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер.

"Зазначені особи не брали участі в роботі тристоронньої контактної групи і їхня участь не передбачалась", - сказала вона.

"Про їхню зустріч Тристороння контактна група, перебуваючи в Мінську, дізналася з преси", - додала Оліфер.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

Оновлюється…

Оксана Коваленко, УП