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Савченко и главарей боевиков в Минскую группу не приглашали

Понедельник, 12 декабря 2016, 13:51
Савченко и главарей боевиков в Минскую группу не приглашали
rbc.ua

В Трехсторонней контактной группе заявляют, что встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким не была в рамках Минских переговоров.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехстороннем контактной группе Дарка Олифер.

"Указанные лица не участвовали в работе трехсторонней контактной группы и их участие не предусматривалось", - сказала она.

"Об их встрече Трехсторонняя контактная группа, находясь в Минске, узнала из прессы", - добавила Олифер.

Как известно, ранее СМИ со ссылкой на источники 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий подтвердил, что он вместе с главарем боевиков "ДНР" встречался с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Нардеп не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск.Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь - по относительно поездок других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. В то же время она пообещала выйти заявлению 12 декабря.

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Темы: ДонбассСавченко Надежда
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