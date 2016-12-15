Турчинов: позов про "переворот" – маразм, із яким краще до психіатра
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.
Це слідує з його допису у Facebook.
"Початок розгляду в московському суді питання щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом – це черговий маразм тиранії, що переживає соціально-економічну і інтелектуальну кризу", – заявив Турчинов.
"Позов з такою постановкою питання більш професійно може бути розглянутий в московській психіатричній лікарні, де знаходяться більш фахові спеціалісти з цієї, такої важливої для кремлівських психопатів, проблеми", – зіронізував він.
Як відомо, 15 грудня у Дорогоміловському суді Москви почався процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника, який просить визнати "державним переворотом" в Україні події початку 2014 року.
Олійник був одним зі співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликало загострення на "Майдані".
Після розстрілів протестувальників він утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.
У грудні 2014 року Генпрокуратура України пред'явила Олійнику підозру в організації незаконного голосування за закони "16 січня". Його оголосили в розшук у цій справі.
Також ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв так званого "Комітету порятунку України" в РФ, до якого Микола Азаров залучив і Олійника.
Влітку 2015 року Олійник заявляв, що планує визнати анексію Криму Росією та надати окупованому проросійськими бойовиками Донбасу самостійність.
Олена Рощенко, УП
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