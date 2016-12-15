Турчинов: позов про "переворот" – маразм, із яким краще до психіатра

6565 переглядів
3
Четвер, 15 грудня 2016, 14:34

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.

Це слідує з його допису у Facebook.  

"Початок розгляду в московському суді питання щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом – це черговий маразм тиранії, що переживає соціально-економічну і інтелектуальну кризу", – заявив Турчинов.  

"Позов з такою постановкою питання більш професійно може бути розглянутий в московській психіатричній лікарні, де знаходяться більш фахові спеціалісти з цієї, такої важливої для кремлівських психопатів, проблеми", – зіронізував він.

Як відомо, 15 грудня у Дорогоміловському суді Москви почався процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника, який просить визнати "державним переворотом" в Україні події початку 2014 року.

Олійник був одним зі співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликало загострення на "Майдані".

Після розстрілів протестувальників він утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.

У грудні 2014 року Генпрокуратура України пред'явила Олійнику підозру в організації незаконного голосування за закони "16 січня". Його оголосили в розшук у цій справі.

Також ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв так званого "Комітету порятунку України" в РФ, до якого Микола Азаров залучив і Олійника.

Влітку 2015 року Олійник заявляв, що планує визнати анексію Криму Росією та надати окупованому проросійськими бойовиками Донбасу самостійність.

Олена Рощенко, УП

Теми: Турчинов суд Росія Майдан Партія регіонів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗСУ випробували "Фантом" і повітряні бойові безпілотники 9 грудня 2016, 12:42
Керівництво держави привітало бійців із 25 річницею ЗСУ 6 грудня 2016, 09:55
Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України 25 листопада 2016, 21:57
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 77.120.18.---cykp15.12.2016 16:20
До чого той олєйнік докотився? А колись був мером Черкас... Ганьба!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.222.145.---ReAlex15.12.2016 15:08
Vita Losenkina: У нищих НЕТ и быть не может никакого достоинства.
Зато у рашистов достоинства хоть девай куда.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.158.194.---Vita Losenkina15.12.2016 14:55
А что произошло в Украине? Признаемся сами себе: Революция Достоинства? У нищих НЕТ и быть не может никакого достоинства. К сожалению, иначе как именно переворот те события юридически никак назвать нельзя. Это доходит уже и до самых упоротых.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд дав дозвіл на затримання Януковича – Луценко
Європарламент знову переніс український безвіз, тепер – на квітень
ФСБ продовжує тиснути на адвоката Ільмі Умерова
Охендовський заявляє, що ніхто не просив його допомагати Онищенку
Усі новини
Історії про бізнес

Творча майстерня Котилася торба

Клубна культура

Журналіст Марк Поллок про тусовки Києва