На комітеті з нацбезпеки Савченко звинуватили в державній зраді

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Середа, 18 січня 2017, 15:50

Член депутатської фракції БПП Іван Вінник заявляє про вчинення позафракційним депутатом Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України.

Відповідне звернення до Служби безпеки України він оголосив на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 18 січня.

Вінник просить СБУ відкрити кримінальне провадження щодо Савченко за державну зраду.

"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити заяву про кримінальне правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальної цілісності та сувернітету, національної безпеці України за попередньої кваліфікації ст 11 - державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", – сказав він.

Він звинуватив її у переговорах з терористами і у підіграванні ворогу України.

Також Вінник запропонував виключити Савченко з комітету нацбезпеки.

"Я готова захищатися перед судом, перед будь ким. Я не порушувала жодних законів України", - зазначила у свою чергу Савченко.

Як відомо, 7 грудня 2016 року Савченко таємно відвідала Мінськ, де при посередництві Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з Захарченком і Плотницьким. Вони обговорювали обмін полоненими в обхід офіційних переговорів тристоронньої контактної групи, в яку бойовики не входять.

Савченко пізніше заявила, що така зустріч була спрямована на посилення мінського формату.

10 січня 2017 року Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти, але пізніше заявила, що їх потрібно уточнювати, оскільки дані могли застаріти за 9 місяців збирання.

17 січня Плотницький заявив, що він і голова ОРДО Захарченко готові прийняти на окупованих територіях Савченко для обговорення обміну полоненими та інших питань.

Представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко зазначала, що Росія блокує процес обміну заручниками, про що свідчать заяви президента РФ Володимира Путіна та ватажків бойовиків.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: Савченко
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Коментарі — 11
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IP: 188.163.75.---иван аполон19.01.2017 01:02
Если Савченко напрямую обратится к народу, то этой всей парламентской шелупени мало не покажется и вся эта офшорно-коррупционая мразь канет в Лету за каких-нибудь два часа!
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IP: 162.247.72.---Alexander Vtoroi18.01.2017 23:38
"Як відомо, 7 грудня 2016 року Савченко таємно відвідала Мінськ..."

Особливо влучне слово "таємно". То це була таємниця?
А коли Тимошенко їздила до Путіна кабальний договір про газ підписувати, та так, що Ющенко і не здогадувався – то це не було таємно? Скільки раз про це писалося, але на "УП" ні разу не вжили слово "таємно". А те що Савченко робила цілком відкрито, просто не радилася з тими, хто торгує полоненними – то це, значить, таємно?

Чим далі у Європу, тим краща журналістика. Мої поздоровлення!
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IP: 189.10.228.---Alexandra Polozun18.01.2017 22:45
smartmen:
Біда, та й годі, ця Надька зовсім не вчиться парламентаризму, бо ще не вкрала у народу кілька сотень мільйонів доларів. Хіба ж це героїзм? От якби вкрала, то заслуговувала б на повагу усіх казнокрадів та їх посіпак!
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IP: 188.230.46.---VLv18.01.2017 22:16
Alexandra Polozun:
В державній зраді слід звинувачити Президента та Раду, які перетворили Україну на військовий та політичний додаток Сполучених Штатів Америки. І усе це - замість незалежності!
О фсб-шники вже так освоїли українську мову!? Може пора в ху-лостані зробити українську другою державною?
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IP: 188.230.46.---VLv18.01.2017 22:13
Вона - агент фсб від початку. Це тепер очевидно!
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