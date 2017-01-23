Геращенко заявив, що за вбивством Шеремета стоїть Росія

Слідство вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко, близький до міністра внутрішніх справ, 23 січня на прес-конференції у МВС.

"Спроба замаху на мене, відвернена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, якому поставлено завдання: задіявши винятково громадян України, як правило, із кримінальним минулим, які, як правило, ненавидять нашу країну й із промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни", – сказав він.

"На сьогодні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", – додав депутат.

Як відомо, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку від автомобіль власника УП Олени Притули.