Геращенко заявив, що за вбивством Шеремета стоїть Росія
Слідство вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.
Про це заявив народний депутат Антон Геращенко, близький до міністра внутрішніх справ, 23 січня на прес-конференції у МВС.
"Спроба замаху на мене, відвернена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, якому поставлено завдання: задіявши винятково громадян України, як правило, із кримінальним минулим, які, як правило, ненавидять нашу країну й із промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни", – сказав він.
"На сьогодні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", – додав депутат.
Як відомо, одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку від автомобіль власника УП Олени Притули.
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Головне завдання Путіна-Кирила сьогодні залякуванням і терором заставити в першу чергу росіян Народу України всіх національностей, якщо не перейти на сторону окупантів, то хоча би від страху замовкнути і бути нейтральним до новітнього геноциду.
Українці своїм геніальним національним кодом спадковості ще з часів Трипільської культури (вже понад 20 тисяч років) удобрюють і вдосконалюють всі нації Європи і Світу, як чорноземом.
Путін і Кирила хочуть, щоб ми були лише рабами Москви вздовж російсько – китайського кордону. Через те, що народ України не хоче йти в раби Московії, вони краще всіх вб'ють, знищать і зруйнують. Вони пішли проти України війною по принципу варварів. Так не діставайся ж ти нікому. Бий своїх, щоб чужі боялись. Якщо не з нами, то проти нас