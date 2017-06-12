Прокуратура заборонила оприлюднювати рішення суду про "кошти Януковича"

Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень на прохання Військової прокуратури.

Про це повідомив в.о. гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" Дмитро Дубінка на запит керівника відділу боротьби з корупцією Центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

"Постановою Військової прокуратури сил АТО про застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від 21 березня 2017 року зобов’язано застосувати заходи безпеки у кримінальному провадженні за підозрою фігуранта кримінального провадження в участі у злочинній організації, вчиненні у її складі дій, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 ККУ, зокрема, в вигляді неоприлюднення тексту судового рішення за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості (…) для доступу у Реєстрі до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - сказано у відповіді Дубінка.

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