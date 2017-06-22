Заставу за помічницю Полякова внесли батьки

Заставу за помічницю нардепа Максима Полякова Тетяну Любонько, яку за рішенням суду було узято під варту, внесли батьки.

Про це заявив сам Поляков у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Помічницю мою не заарештовували, за мою помічницю вчора внесли заставу, і сьогодні вона буде на волі", - заявив нардеп.

На питання про те, хто саме вніс заставу за Любонько, Поляков сказав: "Батьки".

Також він заявив, що на його помічницю тиснуть і змушують її давати неправдиві свідчення.

"Помічницю "пресують", змушують давати свідчення проти себе і мене", - заявив Поляков.

Як відомо, 21 червня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення взяти під варту помічницю Полякова Тетяну Любонько з альтернативою застави у сумі 160 тис. грн.

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков та ще троє нардепів від НФ були на засіданні суду з метою взяти Любонько на поруки.

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця нардепа від БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара. Згодом стало відомо, що у цій справі затримали 6 осіб: помічника нардепа, двох охоронців і трьох представників об’єднання "Депутатський контроль". Їм повідомили про підозру в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

САП клопотатиме про взяття під варту шістьох підозрюваних.

20 червня керівник САП Назар Холодницький заявив, що Розенблат та Поляков за хабарі вносили зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

До парламенту внесено подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів, зокрема з Полякова.