Заставу за помічницю Полякова внесли батьки

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Четвер, 22 червня 2017, 14:08

Заставу за помічницю нардепа Максима Полякова Тетяну Любонько, яку за рішенням суду було узято під варту, внесли батьки.

Про це заявив сам Поляков у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна

"Помічницю мою не заарештовували, за мою помічницю вчора внесли заставу, і сьогодні вона буде на волі", - заявив нардеп. 

На питання про те, хто саме вніс заставу за Любонько, Поляков сказав: "Батьки".

Також він заявив, що на його помічницю тиснуть і змушують її давати неправдиві свідчення.

"Помічницю "пресують", змушують давати свідчення проти себе і мене", - заявив Поляков. 

Як відомо, 21 червня Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення взяти під варту помічницю Полякова Тетяну Любонько з альтернативою застави у сумі 160 тис. грн. 

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков та ще троє нардепів від НФ були на засіданні суду з метою взяти Любонько на поруки

19 червня детективи НАБУ затримали охоронця нардепа від БПП Борислава Розенблата під час отримання хабара. Згодом стало відомо, що у цій справі затримали 6 осіб: помічника нардепа, двох охоронців і трьох представників об’єднання "Депутатський контроль". Їм повідомили про підозру в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

САП клопотатиме про взяття під варту шістьох підозрюваних.

20 червня керівник САП Назар Холодницький заявив, що Розенблат та Поляков за хабарі вносили зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

До парламенту внесено подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів, зокрема з Полякова

Теми: Верховна Рада корупція бурштин суд
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