Турчинов анонсував закон про спецперевірку українців з ОРДЛО і Криму

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Четвер, 22 червня 2017, 15:32

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що необхідно проводити ретельну перевірку всіх бажаючих отримати біометричний паспорт, які прибувають з окупованих територій. Відповідний законопроект вже підготовлено.

Про це він сказав у четвер, повідомляє прес-служба РНБО.

Вказується, що з цього приводу Турчинов провів нараду з керівниками МВС, Міграційної служби, СБУ, прикордонниками тощо.

За словами Турчинова, після початку дії безвізового режиму з ЄС значно збільшилась кількість бажаючих отримати біометричні паспорти з Криму та з території окупованого Донбасу.

"В той же час, не маючи доступу до архівів, що залишились на окупованих територіях, виникає небезпека, що під виглядом українських громадян з окупованих територій, доступ до безвізового режиму можуть отримати сепаратисти, громадяни іншої країни, терористи чи представники російських спецслужб", - сказав Турчинов.

"Саме тому, для недопущення подібного, необхідно внести зміни до чинного законодавства, що дозволить здійснювати дуже ретельну перевірку громадян, які прибувають з окупованих територій з метою отримання біометричного паспорту. У випадку виявлення невідповідності поданих даних, таким громадянам повинно бути відмовлено в отриманні біометричного паспорту", - додав він.

Він повідомив, що для правового врегулювання цього питання було підготовлено відповідний законопроект, "який народними депутатами-членами парламентської коаліції і

найближчим часом має бути внесений до ВРУ".

"Разом з тим, дуже важливо прийняти цей необхідний для забезпечення безпеки України та Європи закон, ще до початку чергових канікул", - сказав Турчинов.

Українська правда

Теми: Турчинов Крим анексія
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