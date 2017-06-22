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Безвиз: Для украинцев с ОРДЛО и Крыма могут ввести спецпроверку

Четверг, 22 июня 2017, 15:32
Безвиз: Для украинцев с ОРДЛО и Крыма могут ввести спецпроверку
РИА НОВОСТИ

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что уже подготовлен законопроект о дополнительной проверке всех желающих получить биометрический паспорт, прибывающих с оккупированных территорий.

Об этом он сказал в четверг, сообщает пресс-служба СНБО.

Указывается, что по этому поводу Турчинов провел совещание с руководителями МВД, Миграционной службы, СБУ, пограничниками и тому подобное.

По словам Турчинова, после начала действия безвизового режима с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и с территории оккупированного Донбасса.

"В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб", - сказал Турчинов.

"Именно поэтому, для недопущения подобного, необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий с целью получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", - добавил он.

Он сообщил, что для правового урегулирования этого вопроса был подготовлен соответствующий законопроект, "который народными депутатами-членами парламентской коалиции и в ближайшее время должен быть внесен в ВРУ".

"Вместе с тем, очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон, еще до начала очередных каникул", - сказал Турчинов.

Как известно, в Государственной миграционной службе Украины заявляют, что ко всем гражданам, которые имеют украинский паспорт, применяется единая процедура выдачи биометрического документа.

В декабря 2016 года Порошенко заявлял, что выезд за границу в режиме "безвизовый режим" возможен лишь с биометрическим паспортом.

"Я не исключаю, что некоторые из жителей Донбасса и Крыма сможет получить биометрические паспорта, но этот случай будет рассматриваться отдельно", - отметил президент.

А уже в мае 2017 году он поручил решить вопрос с обеспечением граждан Украины, находящихся на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, возможностью получить загранпаспорта старого образца.

Украинская правда

Темы: ТурчиновКрыманнексия
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